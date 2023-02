Z-Box si obyvatelé Skalice chválí. Nemusí řešit otevírací dobu výdejních míst

Ještě před rokem mnohé obyvatele Skalice u České Lípy ani nenapadlo, že by si ve své vesnici mohli sedm dní v týdnu, v kteroukoliv hodinu vyzvedávat své objednané zboží z typické „skříně“ s označením Z-Box. V obci mezi Novým Borem a Českou Lípou, kde žije přes 1500 obyvatel, je toto samoobslužné výdejní místo Zásilkovny v provozu od června loňského roku. Do té doby si někteří zákazníci e-shopů nechávali zboží posílat do jednoho z místních krámků s potravinami.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Samoobslužný výdejní box (Z-BOX) ve Skalici u České Lípy. | Foto: Deník/Petr Pokorný

„Nejprve nám přišla nabídka na zřízení boxu, tak jsme se chtěli zorientovat, jaký by byl zájem občanů. Výhodou je 24hodinový provoz,“ konstatoval starosta Skalice u České Lípy Jiří Löffelmann. Smlouvu se Zásilkovnou obec uzavřela v dubnu s tím, že platit začala od června. „Beru to jako doplnění služeb pro naše obyvatele. Pozitivní ohlasy byly na Zásilkovnu i na facebooku. Já osobně jsem už její zdejší box využil asi dvakrát,“ poznamenal Löffelmann. Podle starosty lidé nejvíce využívali Z-Box hlavně okolo Vánoc. Výhodou jeho umístění na návsi blízko radnice je prostor k zaparkování, který často využívají i lidé z blízkého Nového Boru. Rychle a bez front Z-Box považuje za plus i Lenka Svobodová, která pracuje na obecním úřadě. Vyzdvihla, že vyzvednutí zásilky probíhá rychle a bez front. „Vyhovuje nám, že je při ruce, stále dostupný, s bezproblémovým zaparkováním. V krámku, který tady dříve zásilky přijímal, bylo potřeba počítat s otevírací dobou a doručení bylo i dražší,“ řekla Svobodová. Nový Z-Box chválí i Monika Meisnerová. „Používám výdejní box hodně často, jakmile ho e-shop nabízí, tak Zásilkovnu využiji. Ostatně, polovinu vánočních dárků jsem si nechala doručit přes Zásilkovnu. Volím ji raději než poštu, dodání balíčků je levnější,“ sdělila Meisnerová. V sousední vsi Slunečná zatím Z-Box nemají. „Zájem bychom měli, někteří z místních se už na tuto službu ptali,“ sdělila starostka obce Ladislava Svobodová. Problémem nejspíš bude velmi malý počet obyvatel. Kam se zuby? Malé obce na Českolipsku mají problém „Mně tu Z-Box nechybí. Využívám zásilkových služeb jen zřídka, pokud ano, tak raději chodím do Zásilkovny, která funguje v jednom z obchodů ve městě, kde pracuji. Člověk tam může s prodavačem promluvit. Ty samostatné boxy mně připadají takové neosobní,“ řekl svůj názor jeden z místních Oleg Cibulka. Kolik Z-Boxů se v Libereckém kraji nachází, Zásilkovna neuvedla. „U jednotlivých Z-Boxů máme statistiky podle jmen tras, na které se nachází, nikoliv podle krajů. Z depa v Liberci zavážíme 160 Z-Boxů,“ uvedl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa s tím, že se jejich počty postupně rozšiřují o další místa. Zásilkovna na svém webu uvedla, že Z-Box dokáže umístit prakticky kamkoliv, kde přijde obyvatelům vhod. „Pracujeme na Z-Boxech například v obcích Železný Brod nebo Horní Branná, kam bychom se tento rok také rádi dostali,“ upřesnil Chalupa. Oborníka ve Skalici u České Lípy drtí zdražení krmiv. Musí střílet Většina výdejních schránek vyžaduje jen minimum elektřiny a je napájena solárními panely. Téměř všechny jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Administrace probíhá v počítačovém rozhraní, zákazníci k vydání zásilek využívají mobil. „Vyzvedáváte zásilku? Stačí použít appku a je vaše. Za doručení i dobírku platíte online,“ přiblížila Zásilkovna.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu