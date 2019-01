Česká Lípa /FOTO/ – Bez obžalovaného Vietnamce začal v pondělí 21. ledna proces s původně třemi obžalovanými muži u Okresního soudu v České Lípě.

Kvůli zabíjení velkých kočkovitých šelem a nelegálnímu obchodu s nimi stanuli před soudem dva obžalovaní muži, Miloš Hrozínek (36) a Ludvík Berousek (68). Třetí obžalovaný vietnamský obchodník Xuan Vu Le není podle soudu k nalezení. Za neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty všem hrozí trest do pěti let vězení.

„Obžalovaný Berousek předával šelmy bez jakýchkoliv dokladů Hrozínkovi, který nedisponoval žádným povolením, ten je s Berouskovým vědomím usmrtil a rozporcoval, přechovával a Xuan Vu Le nabízel dál,“ uvedl státní zástupce Michael Dostál.

Preparátor zvířat Hrozínek, kterého jako jediného z obžalovaných k soudu přivezla eskorta z vazby, již byl dříve třikrát odsouzený – za pytláctví i nedovolené ozbrojování. U něj celníci a policisté našli mrtvého tygra střeleného do oka a krku. Právě Hrozínek, který je přesvědčen, že stíhání je účelové a má poškodit jeho a Berouska, vypovídal před samosoudkyní Lucií Homolkovou jako první. Připravil se důkladně a dlouze přesvědčoval o své nevině, místy až poučoval soud jak má věc posuzovat. Podklady mu sepsal jeho otec, který dopoledne čekal na chodbě soudu. Ten řekl, že má jasné doklady o tom, že spis byl vědomě zkrácen, že dokumentaci soud nedostal kompletní. Motivem prý je moc.

„Jakoukoliv odpovědnost zcela odmítám, tygry jsem dostal, jedná se o přestupek a ne trestný čin, já jsem žádné právní předpisy neporušil,“ hájil se Hrozínek. Jak tvrdil, měl doma dokonce šest tygrů a ne jen tři, které uváděli policisté, nebo čtyři, které uváděl Berousek. „Já maximálně porušil veterinární zákon, že jsem si neobnovil pozastavenou preparátorskou živnost,“ řekl obžalovaný Hrozínek.

Profesionálně prý se preparaci věnoval jedenáct let a s Ludvíkem Berouskem spolupracoval několik let. Avšak vzájemně si žádné platby neúčtovali. Jak uvedl, maso mu poskytoval na krmení ryb, které Hrozínek ve velkém chová na Mladoboleslavsku. „Když jsem měl úhyn, žádal jsem Hrozínka o zpracování, na kůže, na které mám papíry, jsem neměl klienty,“ vypověděl Berousek. Podle jeho prohlášení, třetího obžalovaného, muže s vietnamskými kořeny a trvalým pobytem v ČR, v životě neviděl. „Vietnamců a Číňanům jsem nic nedával… To zastřelené zvíře tam při domovní prohlídce bylo, ale uvidíme, co bude dál,“ řekl Berousek.

Před pauzou na oběd ještě vypovídal svědek, veterinář Dušan Usvald, který spolupracuje s Ludvíkem Berouskem. Jak soudu odhadl Berousek chová desítky velkých kočkovitých šelem, necelou stovku. „Během deseti let došlo k úhynům, příčiny byly různé, nejčastěji selhání ledvin, jater, stáří nebo i případy napadení od jiné šelmy,“ uvedl veterinář. V zajetí se tyto šelmy dožívají 16 až 18 let. „Uhynulá šelma jde do kafilerie nebo k preparaci,“ konstatoval Usvald.

O případu veřejnost poprvé slyšela vloni v polovině července, kdy celníci a policisté zasahovali v Praze, ve středních a severních Čechách. Provedli sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Našli zabitého tygra, čtyři kusy kůží, tygří drápy a další tygří produkty, jako jsou bujon a tygří víno. Mimo to zajistili téměř dva miliony korun a varné nádoby i formy používané k výrobě produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl. Podle loňského vyjádření Roberta Šlachty z Celní správy ČR se ceny tygra pohybovaly od 100 do 150 tisíc korun. Kůži prodávali od 50 do 100 tisíc, drápy za 2500 a jeden gram masoxu za 1500 korun.

O co v kauze byznysu s těly tygrů jde?Policisté sledovali obchody s velkými a exotickými šelmami více než dva roky. Zaměřili se na tři muže, které zatkli v červenci minulého roku a kteří nyní stojí před Okresním soudem v České Lípě. V listopadu 2018 si obvinění muži vyslechli obžalobu kvůli neoprávněnému nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Za to jim nyní u soudu hrozí odnětí svobody na dobu trvání šesti měsíců až pěti let. Vinu odmítají.