Českolipská starostka a krajská zastupitelka Jitka Volfová z hnutí ANO se pozastavila nad probíhající vakcinací v Libereckém kraji. Českolipská organizace hnutí v pátek na sociální síti napsala, že většina krajů už téměř spotřebovala vakcíny proti nemoci Covid-19, které jim byly přiděleny, případně si ponechaly pouze vakcíny pro obyvatele, kteří už dostali první dávku a musí s odstupem času dostat druhou. Opřela se o zjištění zveřejněné serverem iRozhlas.cz, že 45,5 % vakcín dosud určených pro Liberecký kraj stále čeká z nějakého důvodu v lednici. Vedení hejtmanství ovšem kritiku odmítá.

Starostka České Lípy Jitka Volfová.Zdroj: archiv„Nějaká rezerva je samozřejmě nutná, ale dělat si přehnané zásoby je v rozporu s tím, co by mělo být naším hlavním cílem, a to proočkovat co nejdříve většinu obyvatel našeho regionu. Navíc tím jdeme proti doporučení odborníků,“ zdůraznila Volfová.

Podle ní ovšem z Libereckého kraje přitom trochu paradoxně zní kritika směrem k ministerstvu zdravotnictví. Hejtmanství totiž tvrdí, že má vakcín nedostatek. „Nikdo není neomylný, ani ministerstvo zdravotnictví, ani vláda. To však Liberecký kraj neopravňuje k tomu, aby něco říkal a něco jiného činil a měl největší podíl schovaných vakcín ze všech krajů v ČR,“ uvedla Volfová.

Se svými příznivci pak doufá, že nynější krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter zajistí, aby se v Libereckém kraji začalo očkovat naplno. Podle starostky Volfové je otázkou, s přihlédnutím k jiným krajům a názorům odborníků v článku na zmíněném portálu, jestli schovávání 45 % dávek není ze strany našeho kraje trochu nerozum.

„Připouštíme, že situace s vakcínami je složitá, neočkovat, když můžeme, je ale řešení, se kterým nemůžeme souhlasit. Pokud chceme ochránit co nejdřív co největší počet lidí, aktuálně se stále bavíme především o lidech 80+, nemůžeme schovávat 45 % vakcín,“ stojí v prohlášení hnutí ANO v České Lípě.

Podle informací ze samotného krajského úřadu stále platí, že vakcíny není dostatek. S malým množstvím, které má, pokračuje zejména v očkování klientů a zaměstnanců v domovech sociální péče. Jak v pátek potvrdil mluvčí kraje Filip Trdla, jen například v krajské Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa bylo k 5. únoru naočkováno 329 lidí, tedy osoby, které už obdržely dvě dávky vakcíny proti onemocnění Covid-19. A to je žalostná bilance. Zástupy seniorů nad 80 let stále nemají ani první termín očkování.

Na názor Volfové reagoval krajský radní pro zdravotnictví a krajský koordinátor očkování Vladimír Richter (ODS). Podle něj jsou uvedená tvrzení značně zkreslená. „Není pravdou, že Liberecký kraj s dávkami vakcín šetří a dělá si „přehnané“ zásoby,“ prohlásil. Jak doplnil, naočkovaných osob 1. dávkou může být do konce února cca 8 190, jinak se nepodaří zajistit z množství, které je rozepsáno pro celý kraj, očkování druhou dávkou.

„Kdybychom dle rady některých médií a dalších kritických hlasů „vyočkovali“ vše až do nuly, pak v tomto týdnu nikoho nového očkovat nemůžeme (veškeré dávky půjdou jen na přeočkování, my však máme v rezervačním systému otevřena místa i pro 1. dávku). Dále nám příští týden bude chybět 1 170 vakcín a ten následující celkem 2 340 vakcín. Termíny pro 1. dávku pro seniory máme otevřeny i v dalších týdnech,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví. A poznamenal, že zatím nemuseli rušit žádný rezervovaný termín z důvodu nedostatku vakcín. „Máme vše dobře spočítáno a prioritou pro nás i nadále zůstává z dostupných zdrojů, kterými Liberecký kraj disponuje – a není jich mnoho – co nejefektivněji oočkovat naše občany,“ dodal.