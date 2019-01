Jablonec n. N. - Za nedodržení vyhlášky hrozí provozovateli pokuta až 150 000 korun. V provozu jsou dále přístroje, které povolilo ministerstvo financí.

Výherní automaty. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Zhruba jen čtvrtinu výherních automatů museli zatím odstranit provozovatelé heren v Jablonci nad Nisou, přestože vyhláška města hazard od letošního ledna zakazuje. V provozu jsou stále přístroje, které povoluje ministerstvo financí. Podělil se o data Jakub Strnad z občanského sdružení Jablonec bez hazardu. Podle jeho odhadu jich je ve městě s 45.000 obyvateli asi 300.

Na základě zkušeností z jiných měst předpokládá, že veškeré výherní přístroje by z Jablonce mohly zmizet do půl roku, tedy do začátku letních prázdnin. „Přestože má ministerstvo financí povinnost na základě vyhlášky začít odebírat licence pro provozování automatů bezodkladně, čeká podle našich informací na ukončení hazardu celá řada dalších měst a obcí. Provozovatelé se navíc mohou proti odejmutí licence odvolat," řekl Strnad.

Radní chystají kontroly a pokuty

Vyhlášku zakazující provoz veškerých hracích automatů a videoloterijních terminálů zastupitelé Jablonce schválili už v prosinci 2011. Již existující herny získaly odklad k 1. lednu 2015. Přechodné období stanovilo město s ohledem na provozovatele, kteří museli do vybavení investovat, a také na majitele nemovitostí, kteří hernám pronajímají prostory.

„K 1. lednu měly zmizet všechny výherní hrací přístroje, jejichž povolení spadá do kompetence města. Těch bylo 98," uvedla mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Podle ní chystá město ve spolupráci se strážníky kontroly, zda se tak skutečně stalo. Za nedodržení vyhlášky hrozí provozovateli pokuta až 150.000 korun.

Petici podepsala necelá tisícovka

Jsou známy také počty zbývajících automatů. Na konci loňského prosince byly výherní automaty ve 47 hernách. Většina měla hrací přístroje, které povolovalo jak město, tak i ministerstvo. „K lednu mohlo zaniknout tak do jedné desítky heren. Jsou to většinou hospody, které měly dva tři automaty," dodal Strnad.

Ukončení provozu heren se projeví i v rozpočtu města. Například v roce 2013 do něj přinesly 24 milionů korun, které mohla radnice použít na podporu sportu, kultury i sociálních aktivit. Loni na jednání zastupitelstva výkonný ředitel společnosti Synot Tip Petr Mikoška navíc upozornil, že zrušení heren nic nevyřeší.

„Když se něco zakáže, neznamená to, že se to vymýtí," řekl a varoval před vznikem nelegálních heren. I proto se odpůrci hazardu stále bojí, že město v budoucnosti výherní automaty opět povolí. Loni se pod petici za Jablonec bez hazardu podepsalo 944 lidí, neuspěli ale ve snaze uspořádat referendum.