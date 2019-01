Jablonec n. N. - Věra Filipová z Mukařova nepřežila kolizi svého Mitsubishi při víkendovém závodu Rallye Teplice. V autě s ní jela i její dcera, která se zraněním skončila v nemocnici.

ŠMOULINKA, jak své Mitsubishi přezdívala Věra Filipová, byla dárkem k Valentýmu. | Foto: Deník/ Zdeněk Traxler

Stín tragédie zůstal viset nad znovuobnoveným amatérským závodem Rallye Teplice. Při jedné z kolizí totiž zemřela sedmačtyřicetiletá řidička rodinné stáje Filip Racing Team Věra Filipová, pocházející z Mukařova. Její spolujezdkyně, dcera Karolína, skončila s vážnými zraněními v ústecké nemocnici.Nehoda se stala na samém konci závodu, v poslední zatáčce! Pořadatelé pak rallye zrušili, přestože o odpískání podniku uvažovali kvůli nepřestávajícímu lijáku celý den.

Dlouhou zvažovala, zda závod jet

Obnovená Rallye Teplice, která bývala v 70. a 80. letech velmi slavným podnikem, tak dopadla tak, jak nikdo nechtěl. Navíc sama Věra Filipová dlouho zvažovala, zda se má závodu zúčastnit.

„Mám zkusit se Šmoulinkou Rallye Teplice, nebo nemám?" ptala se minulou neděli na sociální síti Facebook svých přátel, zda má se svým „šmoulově" modrým vozem Mitsubishi Evo VIII vyrazit za adrenalinovým dobrodružstvím. S vozem, který před několika měsíci dostala k svátku zamilovaných.

Různé amatérské rallye a závody do vrchu jezdila od roku 2005 a platila za dobrou jezdkyni, přesto si nebyla jistá, jestli Rallye Teplice má absolvovat. Přátelé jí ale dodávali odvahu. „Tak jsem odeslala přihlášku. Snad to nebude ostuda," odepsala jim.

Podmínky byly na hraně únosnosti

V sobotu, kdy se v kalendáři psal 1. červen a po celém světě se slavil Mezinárodní den dětí, sedla Věra Filipová se svou dcerou za volant Šmoulinky, aby se u Adolfova pár minut před šestou stala nebeskou jezdkyní…

Po pátečních seznamovacích jízdách v sobotu na Rallye Teplice prudce pršelo, trať byla mokrá, na hranici sjízdnosti a závodníci na ní měli hlavně vinou aquaplaningu velké problémy.

Ty byly i s technikou, která vypovídala službu. Celá soutěž měla končit v pět hodin, k nehodě však došlo krátce po půl šesté. Ve vzduchu přitom dlouho viselo ukončení závodu, z něhož se během dne avizovaných 56 posádek odhlašovala jedna za druhou.

Havárie vozu Věry Filipové toho dne zdaleka nebylo jedinou, pořadatelé jich evidovali hned několik. Výjimkou nebyla ani otevřená zlomenina ruky nebo hořící vůz.

Kritickým úsekem v plné rychlosti

Za tragickou nehodou stála dost možná i další smolná náhoda pravděpodobně nepovšimnutí nebo nepochopení. Smrtelné kolizi totiž předcházela hromadná nehoda tří aut, po nichž organizátoři v daném úseku mávali na ostatní závodníky a snažili se je varovat. Modré Mitsubishi ale v plné rychlosti jelo dál a závodnice ho už nezvládla ukočírovat.

„Ve vysoké rychlosti ztratila kontrolu nad vozem, který skončil na střeše v příkopu. Závodnice svým zraněním bohužel na místě podlehla, lékaři už jí nemohli pomoct. Spolujezdkyně utrpěla těžké zranění a byla převezena do nemocnice," popsala Veronika Hyšlerová, krajská mluvčí ústecké policie.

VÝBĚR ÚMRTÍ ČLENŮ POSÁDEK PŘI AUTOMOBIL. SOUTĚŽÍCH

13. července 2002Během sprintrallye Agropa v Pačejově na Klatovsku zemřel po nárazu vozu do stromu spolujezdec jedné z posádek, Martin Huml.

20. září 2003Při Rallye Světlá na Havlíčkobrodsku zemřeli oba členové posádky Ferdinand Křehlík a Eva Návojská, kteří nepřežili náraz do stromu ve vysoké rychlosti.

16. dubna 2005Při Rallye Pelhřimov zemřel jezdec Tomáš Vojtěch, který ztratil vědomí ve čtvrté rychlostní zkoušce a k životu ho nepřivedla ani rychlá lékařská pomoc. Selhalo mu srdce.

27. října 2006Při první rychlostní zkoušce regionální automobilové soutěže Rallye Střela na Plzeňsku narazil jezdec Martin Vodehnal bokem vozu do betonového sloupku a soklu předzahrádky u jednoho z domů a nehodu nepřežil.

25. srpna 2007Spolujezdec Luděk Kocman zemřel po převozu do nemocnice poté, co v třetí rychlostní zkoušce zlínské Barum rallye jeho vůz vyjel ze silnice a narazil do stromu.

21. června 2008V průběhu 13. rychlostní zkoušky na Horácké rallye Třebíč zahynuli oba členové posádky Miroslav Levora a Pavla Třebínová, jejichž vůz narazil po smyku do stromu.

30. května 2009Při automobilové soutěži Rallye Posázaví na Havlíčkobrodsku zemřel řidič Karel Švec, jehož auto narazilo do stromu při rychlostní zkoušce. Spolujezdec byl těžce zraněn.

8. dubna 2011V druhé rychlostní zkoušce Rallye Šumava Klatovy havaroval jezdec Jiří Skoupil a na následky nehody zemřel. Spolujezdec byl těžce zraněn.

26. května 2012Ve dvanácté ze čtrnácti rychlostních zkoušek Rallye Český Krumlov narazil soutěžní vůz do kostela, spolujezdec následkům zranění po převozu do nemocnice podlehl.

14. července 2012Při nehodě v třetí rychlostní zkoušce Rallye Bohemia zemřel Bohuslav Ceplecha, navigátor Martina Semeráda.

1. června 2013 Při nehodě na Rallye Teplice zemřela čtyřiačtyřicetiletá řidička. Spolujezdkyně skončila v nemocnici.