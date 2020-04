Bezpečnostní opatření české vlády zasáhla i běžecký seriál Běhej lesy. Jeho organizátoři nelenili a připravili pro závodníky výzvu #rozdychejto s Běhej lesy 3 000. „Jejím cílem je totiž nadýchat prostřednictvím pohybových aktivit v rámci jednoho týdne kapacitu plic 3 000 litrů , tj. pravidelným pohybem denně nadechnout / vydechnout cca 450 litrů vzduchu,“ nastínil její smysl jeden z organizátorů Richard Valoušek.

Za částku 100 korun obdrží účastník video, do kterého si bude moci vložit svoji fotku z tréninku, sdílet ho na sociálních sítích a pozvat k plnění výzvy i kamarády. A co je nejdůležitější, získá dobrý pocit, že přiložil ruku k dílu. „Akce potrvá do neděle 19. dubna. Kompletní výtěžek získají čtyři vybrané nemocnice v regionech, kde nemohl závod proběhnout v původním termínu. Jedná se o nemocnice v Břeclavi, Benešově, Jihlavě a Karlových Varech,“ dodal Valoušek.

Součástí seriálu je i závod Běhej lesy Jizerská, který by se zatím měl konat podle plánu, a to v sobotu 29. srpna v Bedřichově. Závodníci si proběhnou slavná místa legendárního běžeckého závodu Jizerská 50 a mohou si vybrat ze tří různě dlouhých okruhů (12, 23 či 50 km).

Projekt „Padesátka pro první linii“ vynesla přes milion korun, který obdrží Technická univerzita v Liberci (TUL) na výrobu ochranných pomůcek pro lidi v první linii. Akce, která běžela minulý týden, se zúčastnilo přes 20 000 lidí. Ti za svůj příspěvek ve výši symbolických 50 korun dostali mailem dres z elitní vlny Jizerské 50. „Na reálný start padesátky bych se v životě nepostavila, ale touhle formou do toho jdu po hlavě. A ještě pro dobrou věc!,“ podpořila akci Jiřina Bumbová z Liberce.

Proč si pořadatelé zvolili právě univerzitu? „Při vybírání subjektu, kterému pomoc věnujeme, nás zaujal příběh vzorově rychlé reakce v koordinaci s krajem, kdy Technická univerzita v Liberci začala obratem profesionálně pomáhat,“ řekl šéf organizačního týmu ČEZ Jizerské 50 Marek Tesař.

Finální částku se dozví ve čtvrtek, kdy dojdou všechny peníze z bankovních převodů. „Jizerská 50 je rodinné stříbro České republiky, je to silná komunitní akce s přesahem do celé společnosti a měla by se tak v těžkých dobách zapojit a pomáhat. Navíc patří do Libereckého kraje, proto jsme se rozhodli pomoci právě v něm,“ doplnil Tesař.

Velkou zásluhu na spolupráci univerzity a Jizerské 50 měl také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který partnerství zpočátku koordinoval. Velkou radost má i rektor TUL Miroslav Brzezina. „Je to skvělá pomoc pro nás všechny,“ prohlásil.

Konečnou částku předají zástupcům univerzity příští týden. Registrace do skutečné 54. ČEZ Jizerské 50 se spustí po ukončení nouzového stavu.

SEZNAM AKTIVIT

Každá zaručí cca 150 litrů nadýchaného vzduchu.

30 kliků

30 dřepů

30 sedlehů

prkno po dobu 2 minut

procházka 1 000 m

běh 500 m

jízda na kole 2 000 m