Liberec – Školy a školky trápí veš dětská. Zbavit se jí jde jen obtížně. Především proto, že některé rodiny problém neřeší.

Veš. Ilustrační snímek. | Foto: archiv

Vši kam se podíváš. I tak by se dala charakterizovat situace v Liberci. Parazit, který si hoví ve vlasech, je totiž v poslední době až nápadně často hostem ve stovkách domácností.

Zvýšeného výskytu už si všimla i Krajská hygienická stanice v Liberci. A to přesto, že školy ani školky nemají povinnost výskyt vší hlásit. „Opravdu se na nás v poslední době obrací školská zařízení častěji s žádostí o radu, když už situace přesáhne únosnou míru nebo se opakuje," potvrzuje mluvčí hygieny Zuzana Balašová. V takovém případě hygiena předá škole veškeré informace, jak proti vším postupovat, čeho se vyvarovat. „První radou ale vždy bývá, aby došlo ke kontrole celého kolektivu a případně i odvšivení ve stejné době. Najednou. Jinak se problému těžko zbavuje," říká Balašová.

Problém: laxní rodiče

Tady ale narážejí školky a školy na problém. „To, že vši byly, jsou a budou, je prostě fakt. Těžko si myslet, že tomu tak nebude. Nicméně dá se to redukovat, když rodiče spolupracují. Bohužel to tak v řadě případů není," říká ředitelka liberecké Základní školy Husova Blanka Reindlová. I tady se vši u dětí objevují. „Převážně v nižších ročnících, ale že by se starším vyhýbaly, tak to zase ne. I u nich se můžou vyskytnout. Jen to nebývá tak početná skupina," říká ředitelka.

Když se vši v některé třídě objeví, postupuje podobně, jako v dalších školských zařízeních. „Informujeme o tom rodiče a čekáme, že dojde k nápravě. Že rodiče děti speciálními přípravky odvšiví a zbaví jejich vlasy i všech hnid. Jsme pro to, aby dítě zůstalo třeba den, dva doma a vší se opravdu zbavilo. Jenže to se často neděje. Místo toho máme dítě už druhý den zpátky," podotýká.

Navíc někteří rodič na výzvu vůbec nereagují a vši se tak množí a přenášejí z dítěte na dítě i dál. A nejen na ně. „K nám do rodiny přinesla vši jedna z dcer. Nevím jestli ta školková nebo školní. Nicméně než jsme se jich dokázali zbavit, měla jsem je já, manžel i babička," popisuje jedna z libereckých maminek Jitka Sobotová. Patří k těm šťastnějším, s parazitem se setkala poprvé. Přesto podotýká, že to stačilo.

Odstranění vší s sebou totiž nese nejen jejich zbavení se z vlasů, ale také důkladnou očistu. „Prala jsem všechno, čeho se mohly vlasy dotknout. Ložní prádlo, čepice, trička, deky, ručníky, plyšáky," popisuje Sobotová.

Na její rodinu nakonec zabral druhý přípravek, který vyzkoušela. Vždycky tomu tak není, vši jsou totiž často už proti některým přípravkům odolné.

Poradit, jak a čím proti vši dětské, by měla každá lékárna nebo lékař. Informace lze najít i na stránkách hygieny www.khslbc.cz v sekci informace, v podsekci protiepidemický odbor.