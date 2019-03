Folkový a velice ceněný Nerez vznikl v roce 1981 a tvořilo ho trio Zuzana Navarová Zdeněk Vřešťál Vít Sázavský. Aktivní činnost ukončil v polovině 90. let. Loni se Vřešťál a Sázavský spojili s Lucií Šoralovou a Nerez začal další etapu existence. Kolekce 12 originálních písní převážně od Zdeňka Vřešťála a Lucie Šoralové překvapila pestrostí. Nahrávka je stylově rozkročená napříč Evropou. Je tu vedle sebe čardáš, folková balada, reggae, šanson i akustická pop music, zní čeština, slovenština, hebrejština, srbochorvatština i romština. Mnohé vlivy do písní přinesla právě Lucia Šoralová. „Je opravdu zázrak, že jsme dokázali s takhle temperamentní a živelnou osobou naše společné dílko dokončit a teď ho prezentovat živě,“ říká kytarista, zpěvák, autor písniček i kapelník Zdeněk Vřešťál.

Co pro vás znamená nová žena v kapele? Inspirovala i k jinému názvu, říkáte-li si dnes Nerez & Lucia?

Názvem jsme chtěli jasně odlišit Nerez z období, kdy v něm zpívala Zuzana Navarová, od kapely v současném složení. Zuzana Navarová je nenahraditelná a Lucia Šoralová ji v žádném případě nechce napodobovat. Je to úplně jiná, ale naprosto originální osobnost, která píše vlastní písně a jde svou cestou.

Je tedy Lucia nositelkou změn? Přinesla do kapely i víc jazyků, nové CD to dokazuje…

Nerez & Lucia rozhodně není „Nerez revival“. Hrajeme několik písní z repertoáru původní kapely, ale máme především novinky, které chceme prezentovat na turné k novému albu. Opět zde existuje základní trio dvou autorů a jednoho aranžéra, dvou zpěváků a jedné zpěvačky a repertoáru, který hraje velice pestrou směs muziky z celého světa takhle to bylo i v dobách původních Nerez. Takže Lucia je spíš tou osobností, kterou jsme hledali a šťastně našli.

Je úvodní píseň „Budem si spolu žít“, kterou zpíval Nerez ještě se Zuzanou Navarovou, dnes tím nejužším propojením s minulostí?

Tato písnička nikdy nevyšla jako studiová nahrávka a líbí se nám dodnes. Stejně je tomu i u písně Kytička, kterou jsme s Nerez hráli už se Zuzanou, ale nikdy se nedočkala studiové verze. Ano, je to pojítko.

Čím je daná pestrost nového alba? Vedle písně Nerezu zní balkánská lidovka, píseň Klec od hudebního režiséra CD Ondřeje Soukupa, manžela Lucie Šoralové, dávná Kytička od Zuzany Navarové a tebe, tři autorské kousky od samotné Lucie Šoralové, jeden text Vítězslava Nezvala, slovenština v písni…

Ten, kdo zná staré nahrávky Nerez, bude spokojený. Protože my jsme nikdy nehleděli na hudební žánry a styly jako na módní záležitost. Psali jsme vždy svobodně písničky ovlivněné muzikou, kterou jsme poslouchali. Jednotícím prvkem v tomto galimatyáši byly naše tři hlasy, interpretace a aranžmá. A tak je tomu i dnes.

Stýská se kapelám Neřež a Nerez po báječné Zuzaně? Jsou občasné zpěvačky v sestavě Neřež důkazem, že ji „stále hledáte“?

Lucia rozhodně není občasná zpěvačka! Našli jsme do našeho tvůrčího trojúhelníku toho třetího, který nám po odchodu Zuzany chyběl. Už se zase hádáme o muziku i texty, tvoříme společně a těšíme se na to příští, co nás v dalších letech čeká.

Je zázrak, že jste k sobě našli třetího? A budete spolu zpívat i šansony, které jsou Luciinou parketou?

Je opravdu zázrak, že jsme dokázali s takhle temperamentní a živelnou osobou naše společné dílko dokončit a teď ho prezentovat živě. Šanson znamená francouzsky píseň a ty už hrajeme se Sázavským 40 let! Ale přijďte se podívat, docela nám to společně jde.

Co byste z časů se Zuzanou vrátili?

Vrátit se někam do minulosti nejde a napodobovat ji by bylo trapné. Chceme dělat naše nové songy. U nás je hodně revivalů, ale i kapel, které hrají americkou lidovou muziku a nikdy nic vlastního nevymyslely.

Kterou písničku z nového alba „Zlom“ prožíváte koncertně nejvíc a proč?

Je to určitě píseň Zlom, protože autorem muziky je Lucia, autorem slovenské části textu je Silvia Kaščáková, českou část jsem napsal já, píseň zpívá Lucia a Vítek Sázavský. A je to taková jízda, že až naživo se ukazuje, jak silná píseň to je!

Ještě se vrátím k jedné ženě. Jak změnila život kapel okolo Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského skvělá Marie Rottrová?

Byly to krásné koncerty a byl to požitek stát vedle takové dámy na jednom pódiu. Marii Rottrovou jsme doprovázeli 17 let a hodně se toho naučili. Bohužel nám ještě nikdo neřekl „děkujeme, odejděte“, takže s ní asi ještě hrajeme dodnes, jenom o tom nevíme.