Liberec - Hned dva neobvyklé dary dostal prezident Miloš Zeman při své dnešní návštěvě Libereckého kraje. Prvním byly na míru vyrobené sněžnice od místního výrobce Tomáše Hanuše z Valteřic u Jilemnice, druhým samopal Sudajev.

Pan prezident obdržel od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty dárek vskutku originální. | Foto: Twitter Jiřího Ovčáčka

V prvním případě šlo o oficiální dar kraje, v druhém případě o čistě soukromý dárek, který hejtman koupil prezidentovi z vlastních peněz.

„Šlo o znehodnocený, řádně zakoupený historický kus se zajímavou historií," uvedla k dárku, který byl předán při soukromém setkání prezidenta s hejtmanem, vedoucí tiskového odboru libereckého hejtmana Andrea Fulková.

„Je to osobní dárek. Dostal jsem tento sovětský samopal loni při oslavách výročí druhé světové války, nemám pro něj využití a přišlo mi, že pan prezident by ho využil lépe," řekl hejtman. S osobou pana premiéra nemá nic společného, reagoval hejtman na výrok prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka, že jde o zjevnou narážku na nedávnou mediální aféru v Tišnově. Tam se na konci ledna jedna studentka hlavy státu zeptala, jakým způsobem mohou lidé dosáhnout odvolání premiéra. Zeman na to řekl, že u jakéhokoliv politika jsou dva způsoby - demokratický, tedy jít k volbám, a nedemokratický, což je kalašnikov. Jeho výrok tehdy vyvolal silnou kritiku.

Sudajev získal pověst nejlepšího sovětského samopalu druhé světové války. Kromě dřevěné pažbičky je celý zhotoven z kovu. Podle údajů zveřejněných na internetu se samopal začal údajně vyrábět v roce 1942 v obklíčeném Leningradu. Po válce ho Sovětský svaz dodával svým spojencům, byl používán v Číně a Koreji.

Sněžnice z jasanového dřeva dostal prezident na základě své lednové návštěvy Liberce, když tu 5. ledna otevíral hospic. „Pan prezident se zmínil, že se chystá na dovolenou na Vysočinu na běžky, tak jsme mu nechali vyrobit sněžnice, aby na Vysočině neuvázl," zažertoval hejtman. Zeman si z Liberce dovezl ještě drátěného Českého lva od dráteníka Ladislava Šlechty z Harrachova. Stejnou drátěnou figurku obdržela i manželka prezidenta. Zeman na oplátku hejtmanovi daroval aktovku na spisy, prázdnou peněženku a opasek se státním znakem, vše z pravé kůže.

„Přeju, aby se krajská peněženka brzy naplnila a opasek se nemusel utahovat. Aby byly peníze na opravu Ještědu i Zákup," pronesl prezident, podle kterého je stav tamního zámku na speciálním seznamu, který si pro své návštěvy kraje nechal vypracovat Národním památkovým ústavem.