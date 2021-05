Držáky na lahvičky s vakcínou, to je novinka, která se zrodila v hlavě Michala Pavláska. Ten pracuje jako specialista technolog v trutnovském závodě firmy Siemens. Držáky vytiskl na své 3D tiskárně. Slouží k převážení vakcín a další manipulaci, která musí být mimořádně šetrná.

„Inspiroval jsem se článkem na internetu, ve kterém se psalo o potížích zdravotníků a nemocnic při manipulaci s vakcínou. Kontaktoval jsem Oblastní nemocnici v Trutnově, která mi potvrdila, že by držáky vakcín velice uvítala,“ vysvětlil svůj nápad Michal Pavlásek. „Prvotní model držáku pro 3D tisk jsem stáhl z internetu, rozměry ale nebyly vyhovující,“ přiblížil vývoj držáku Michal Pavlásek. Spojil se proto s koordinátorkou očkování z trutnovské nemocnice a společně stanovili správný rozměr, který by byl vhodný do boxů pro převážení vakcín.

Michal Pavlásek, specialista technolog v trutnovském Siemensu, vymyslel a vytiskl držáky na lahvičky s vakcínou proti nemoci covid-19 na své vlastní 3D tiskárně.Zdroj: Siemens TrutnovMichal Pavlásek podle zadaných rozměrů navrhl, na 3D tiskárně vyrobil a do trutnovské nemocnice dodal první prototyp pořadače lahviček.

Pořadač umožňuje přepravovat a skladovat nestabilní lahvičky s vakcínou ve vertikální poloze. Tato poloha lahvičky je důležitá, protože vakcinační látka je velmi křehká a kvalita séra se případnými otřesy snižuje. Držák proto celkově usnadňuje správnou manipulaci s vakcínou od jejího vyzvednutí v mraženém stavu až do finální aplikace.

„S trutnovskou nemocnicí jsme se dohodli na další spolupráci. Vymyslel jsem a vyrobil další držáky pro transport vakcín v polystyrenových boxech z Fakultní nemocnice v Hradci Králové do Trutnova,“ uvedl Pavlásek. Jedná se o stohovatelná plata, jejichž jednotlivá patra neleží přímo na vakcínách a nemůže tedy dojít k jejich poškození. Tento typ zakládání pojme 400 lahviček s vakcínami. Každá lahvička obsahuje pět dávek. Držáky tak pokryjí spotřebu až pro dva tisíce očkovaných.

S žádostí o pomoc se na Michala Pavláska obrátila také Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. I pro ni technolog z trutnovského Siemensu navrhl a vytiskl potřebný model držáku na vakcíny.