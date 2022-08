Nemilou zkušenost mají za sebou dvě mladé ženy ze středních Čech. Jako cílovou destinaci pro letošní dovolenou si vybraly Doksy a ubytovaly se v chatovém městečku Bílý kámen. Večer vyrazily za zábavou a do chatky se vrátily kolem páté hodiny ráno. Zmožené zážitky usnuly, aniž by se zamkly.

„Zhruba po dvou hodinách se jedna z nich probudila a zjistila, že jí chybí kabelka, kterou si odložila vedle postele. Měla v ní osobní doklady, dvě platební karty, dva mobilní telefony značky Samsung a hotovost 2 500 korun,“ popsala případ krajská mluvčí policie Ivana Baláková s tím, že celková hodnota ukradených věcí se vyšplhala na 22 tisíc korun. Zloděj navíc prokázal „smysl pro humor“. „Rekreantky v chatce zamknul, takže se musely dostat ven oknem,“ dodala Baláková.

Policie každoročně řeší během léta několik desítek podobných případů. Liberecký kraj nabízí několik zajímavých lokalit, kam míří prázdninové kroky turistů. Ať už se jedná o Máchův kraj, Český ráj či Jizerské hory. Někteří návštěvníci se rozhodnou využít pro ubytování kempy, aniž by si uvědomili, že se mohou stát oběťmi zlodějů.

„Většinou pachatelé krádeží ani nemusí vyvinout mnoho úsilí k odcizení věcí, ať už se jedná o jízdní kola, koloběžky, mobilní telefony, různou elektroniku, peněženky a podobně. Poškození většinou doplatí na to, že svůj majetek ponechají bez dozoru. Zloději pak postačí pouze okamžik nepozornosti, aby se obohatili na úkor okradeného,“ sdělila preventistka z krajského ředitelství policie Martina Frýdová. Podle Balákové nedochází k nárůstu či úbytku těchto případů, počet je každoročně obdobný.

Pozor na kola

V samotných kempech se snaží přijíždějící hosty upozornit na to, jak se chovat k cenným věcem, popřípadě jaké mají možnosti úschovy. Výjimkou není ani kemp Perla u Máchova jezera. „Zaměřujeme se na rodiny a máme stálé zákazníky, takže ti už vědí, co a jak. Většinou spíše upozorňujeme mládež, která dorazí před či po hlavní sezóně, jak se chovat,“ podotkla provozovatelka Pavlína Hrubá.

Největší lákadlo představují nezabezpečená jízdní kola a koloběžky, jejichž hodnota mnohdy přesahuje i desetitisícovou částku. Kolo volně stojící a bez zámku je skvělou příležitostí lupu. Výjimkou nejsou ani krádeže mobilních telefonů, které ponechávají návštěvníci položené třeba na stolku před chatkou nebo stanem. „Zloději se nestydí odcizit věci ani přímo ze stanu nebo chatky, třeba otevřeným oknem nebo dveřmi,“ zdůraznila Frýdová.

Obdobně dopadli tři kamarádi z Vysočiny, kterým nedávno vnikl do chatky v kempu Bílý kámen zloděj a vzal jim batohy s osobními věcmi a penězi, zatímco oni trávili čas v hospodě. „V rukách neznámého pachatele skončilo mimo jiné i 22 000 korun v hotovosti. Cennosti a peníze by si návštěvníci kempů měli proti krádeži dobře zabezpečit, a to nejlépe v úschovných boxech. Pokud takové služby rekreační zařízení nenabízí, neměli by cennosti pouštět z očí a používat víc platební karty,“ doporučila Baláková.

Cennosti nebere

Policejními radami i selským rozumem se řídí také studentka a milovnice kempování Lenka. Poslední týden v srpnu plánuje s přítelem vyrazit do Máchova kraje. Jak se svěřila, snaží si s sebou nebrat žádnou drahou elektroniku a minimum hotovosti. „Mám dokonce mobil, který používám, když vyrážíme kempovat. Navíc si jedu užívat krásu přírody a výlety, takže se ráda hodím do offline režimu,“ poznamenala.

Kromě krádeží řeší policisté v kempech narušení veřejného pořádku ze strany neukázněných návštěvníků. Každoročně se také zapojují do celorepublikové preventivní akce s názvem „Bezpečně u vody“. Varují návštěvníky před možnými riziky spjatými s pobytem u vody a v kempech v Máchově kraji.