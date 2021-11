„Prozatím letos přišlo přibližně 320 tisíc lidí. To je asi o 53 tisíc návštěvníků méně než v roce 2019, kdy jsme ještě nebojovali s koronavirem,“ vypočítává návštěvnost mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Kvůli koronaviru se letos zoo potýkala nejprve s uzávěrou, během roku museli i v Liberci dodržovat různá přísná nařízení. „Bylo méně cizinců, hlavně Němců a Poláků. Češi naopak letos více zůstávali doma a zavítali k nám v hojné míře. Na jaře jsme bohužel měli zavřeno, hodně ale návštěvnická čísla dohnalo léto. To chodili lidé hodně. Jsme s letošní návštěvností spokojení,“ pokračovala Tesařová.

Na 14 hektarech mohou lidé v zahradě obdivovat více než 170 druhů zvířat. V Liberci chtějí návštěvníkům i zvířatům zvyšovat komfort, mají další plány. „Plánem do budoucna je například nový pavilon šelem a levhartů. Chceme zahájit přípravy, v příštím roce by se mohlo pracovat na projektové dokumentaci,“ prozradila mluvčí zoo.

Mezi nejzajímavější chované druhy v Liberci patří například takin čínský, zebra bezhřívá a sob lesní, levhart sněžný, margay, pavián pláštíkový a mangabej žlutobřichý, viskača, dracéna krokodýlovitá nebo ara hyacintový a orlosup bradatý. Zahrada se chlubí také mimořádnou kolekcí horských kopytníků a dravých ptáků. Nedávno se tam pochlubili několika novinkami.

Stádo oslů somálských a zeber bezhřívých se rozšířilo o nová hříbata. V obou případech jsou to samičky. „Z klisničky osla máme obrovskou radost, protože od roku 2006 je to teprve druhá samice, co se u nás narodila. Dokonce jsme měli dlouhé jedenáctileté období, kdy se u nás rodili samí hřebci. Bylo jich celkem 13 v řadě,“ řekl zoolog Luboš Melichar.

Zebra bezhřívá se ve volné přírodě vyskytuje už jen na území severní a severovýchodní Ugandy, a i v zoologických zahradách je k vidění pouze zřídka. „V současné době je v deseti světových institucích chováno 44 jedinců. Z tohoto počtu je ale třeba odečíst ještě zvířata neschopná dalšího chovu, tedy ta příliš stará či zdravotně hendikepovaná, a chovatelsky perspektivní část celosvětové populace zeber bezhřívých tak čítá jen něco málo přes 20 zvířat. Dramatičnost situace dokládá také fakt, že momentálně máme k dispozici jen čtyři prověřené dostupné hřebce,“ dodal Melichar.

Zoo má také nový unikát. Je jím jihoamerický hlodavec z čeledi činčilovitých, viskača. Trojice viskač přijela do liberecké zahrady ze švýcarské Zoo Curych.