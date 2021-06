„Hledám mladé pacienty do 45 let, kteří se nechají vést k udržování zdravého stavu dutiny ústní. Pokud nemáte žádné problémy a chcete pouze mít zubního lékaře, který se o vás postará v případě obtíží, registrujeme zdarma.“ Takovou výzvu připomínající inzerát na seznamkách uveřejnil na Facebooku mladý liberecký zubař a vyvolal tím u diskutujících vlnu nevole.

„Výběr pacientů podle jejich stavu? Příště si gynekolog bude vybírat jen holky do 25 let? Chirurg by si taky mohl vybírat jen své kamarády třeba…,“ okomentovala nabídku jedna z diskutujících. „Tak to je drsné. Za chvíli si přijetí podmíní jen na ženy, max. 35 let, blond vlasy a velikost poprsí C+, ne,“ podivovala se další uživatelka.

Jakub Weltmann zvolil neobvyklou formu náboru nově registrovaných pacientů, ačkoliv sám věděl, že tím vyvolá bouřlivou diskuzi. Hlavní důvod podle něj spočívá v tom, že velká část veřejnosti nevnímá vznik zubního kazu jako nedůslednost péče pacienta. „Já jako mladý lékař se snažím nabírat mladší lidi z důvodu, že ti starší jsou zvyklí na péči od lékařů z takzvané staré školy, mají svou představu a dochází mezi námi ke vzniku třecích ploch. Tomu bych rád předešel,“ řekl Deníku Weltmann.

Rád by si podle svých slov vytvořil klientelu, která pochopí, jak zubařská péče funguje. Aktuálně přijímá i roční či dvouleté pacienty. „Hlavním posláním zubaře není jen vrtat a opravovat, ale vzdělávat. Předcházet vzniku zubního kazu a klást důraz na prevenci,“ zdůraznil liberecký zubař.

Jak sám řekl, pacienti mají právo na ošetření, ale zároveň musí pochopit, že lékaři jsou za ně zodpovědní. „Nechci, aby byli diskriminovaní ti, kteří o chrup pečují. Pacient, který se nevěnuje hygieně a má zkažené zuby, zabere místo v ordinaci dalším třiceti lidem, kteří se dentální hygieně poctivě věnují a kaz se jim udělá nedopatřením,“ sdělil Weltmann.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera zvolil zubní lékař z Liberce neobratný způsob náboru nových pacientů. Snažil se poskytnout péči lidem, kteří ji hledají, ale zároveň ovlivnit spektrum výkonů. „Chtěl pacienty třeba na dvacet let, aby se s nimi sžil a měl radost, že je uzdraví a vše jim funguje,“ podotkl Šmucler.

Velkou chybu vidí i v tom, že Česko má de iure obrovská a nesplnitelná práva pacientů, kteří jsou ale fakticky odmítáni. V případě podání oficiální stížnosti na lékařův postup by se pak tímto případem komora zabývala. Pokud by shledala porušení zákona, následovalo by potrestání. „Výsledkem je pak ale to, že lékaři paušálně pacienty z ulice ještě více odmítají, aby neměli problém,“ dodal Šmucler.

Na základě zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění může lékař odmítnout převzetí pacienta do své péče, pokud by tím došlo k překročení jeho kapacity. Dále tehdy, jde-li o pojištěnce zdravotní pojišťovny, se kterou poskytovatel nemá uzavřenou smlouvu. Toto se netýká případů neodkladné péče.

„Není přípustné, aby si smluvní lékař kladl podmínku, že bude registrovat nové pacienty pouze ve věku např. do 45 let,“ řekl tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň ovšem s tím, že žádné sankce ze strany zdravotní pojišťovny stanovené nejsou.