Město požádalo, stejně jako na předešlé dva projekty, o dotaci z Národního plánu obnovy v objemu 5,1 mil. korun a hotovo by mělo být letos v říjnu.

Jenže ne všude jsou z nového osvětlení nadšení. Třeba právě v Podhorské ulici, zvláště v části nejblíže centru města. „Dříve svítily lampy více. Sice nám to svítilo do bytu, to jsme ale vyřešili žaluziemi. Ale když vyjdu večer ven, je světlo jen pod lampou, pak dlouhý stín. Není to úplně komfortní,“ poznamenal obyvatel ulice Pavel.