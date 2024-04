Jablonec nad Nisou se chystá na výstavbu nové mateřské školy, která by měla vyrůst v lokalitě U Přehrady. Vítězný architektonický návrh slibuje moderní a funkční prostředí pro nejmenší obyvatele města.

Projekt výstavby mateřské školky za 120 milionů korun začnou stavět za rok. | Foto: atelierzamak.cz

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlásilo otevřenou architektonickou soutěž na novostavbu mateřské školy U Přehrady letos v březnu. Záměr je zařazený do ITI a k financování stavby chce Jablonec využít prostředky z 20. výzvy IROP – mateřské školy. Do konce roku 2024 by měla být hotová projektová dokumentace, realizace projektu v odhadnuté ceně 120 milionů korun by měla proběhnout v letech 2025-2026.

„Soutěžní návrh se nyní po zapracování všech podnětů a připomínek překlápí do stavební dokumentace, která bude sloužit k získání potřebných povolení. Do konce roku bude dle harmonogramu odevzdána prováděcí dokumentace, tak aby na jaře 2025 mohla začít realizace,“ popsala Kancelář architektury a oddělení strategického plánování jabloneckého magistrátu.

První cenu získala dvojice architektů Martin Vančura a Anna Koukolová, na řešení zahrady spolupracoval Ateliér Za Mák.

Porota na vítězném návrhu nejvíce ocenila kompaktnost, racionálnost vnitřního řešení a civilnost. Dvoupodlažní dům vytváří přívětivý městský parter do ulice Rybářská. Svým umístěním uvolňuje prostor zahrady, která je v konkurenci ostatních návrhů dobře řešená, krajině komponovaná, členěná na jednotlivé funkční zóny a dostatečně kapacitní. Všechny třídy jsou umístěné na jedné úrovni soustředěné kolem vnitřního atria, což podporuje vnitřní přehlednost školy, sounáležitost a orientaci. Umístění kuchyně a administrativního bloku u vstupu spolu s tělocvičnou a místností pro kroužek oživuje předprostor školy.

