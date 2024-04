Jablonec nad Nisou podpoří sociální projekty čtyř neziskových organizací. Celkem 215 tisíc korun půjde na dluhové poradenství, Linku bezpečí, rehabilitaci dětí a pomoc ukrajinské komunitě.

Čtveřice neziskových organizací získá 215 tisíc korun z rozpočtu města Jablonec nad Nisou. Peníze pomohou s realizací projektu dluhového poradenství, linky bezpečí, dětskou rehabilitací i provozem centra Krajanka. Rozhodli o tom jablonečtí radní.

Obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni je určených 70 tisíc korun na realizaci dluhového poradenství pro Jablonečany. „Tato organizace pracuje s jabloneckými klienty dlouhodobě, město s ní spolupracuje v akcích typu Milostivé léto a předpokládáme, že spolupráce bude i nadále pokračovat,“ popsala jablonecká náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová. Člověk v tísni je aktivně zapojený do komunitního plánování na území Jablonecka, a to v pracovní skupině pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Dalším subjektem, jemuž jablonečtí radní odsouhlasili individuální dotaci, a to ve výši 7500 korun, je Linka bezpečí. „Ta slouží k pokrytí nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí pro děti a mládež z města Jablonec nad Nisou a Rodičovské linky,“ přiblížila Hamplová. Posláním linky je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem a studentům. Nabízí zdarma dvě sociální služby - Linku bezpečí a Rodičovskou linku.

Sedm tisíc pět set korun z městského rozpočtu poputuje formou individuální dotace zapsanému ústavu Centrum Hájek. Uvolněná částka přispěje na náklady sociální rehabilitace dětí do 18 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Centrum poskytuje speciální sociálně-rehabilitační služby a individuální péči handicapovaným dětem do 18 let s tím nejtěžším stupněm postižení a v současné době službu využívá jedna jablonecká rodina.

Nejvyšší dotaci, a to 130 tisíc korun, schválili jablonečtí radní zapsanému spolku Tatrhy. Finanční příspěvek z městského rozpočtu spolek využije na provoz komunitního centra Krajanka v roce 2024. „Centrum v ulici Generála Mrázka poskytuje podporu, poradenství a pomoc lidem z Ukrajiny. Individuální dotace je určená na pokrytí nákladů koordinátorky, která tlumočí a je k dispozici i magistrátu,“ dodala náměstkyně Hamplová. Na činnost centra si Krajanka zajistila dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí.

