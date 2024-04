„To nám nedávalo smysl a uvědomila jsem si, že podobná služba, která by byla na dobré úrovni, v regionu chybí. Tak se zrodil nápad na založení vlastní seznamovací platformy, která by zohledňovala potřeby místních nezadaných,“ svěřila se Barbora Peřinová z Jablonce nad Nisou.

První úvodní akce se uskuteční ve středu 17. dubna ve mšenském PS klubu. Pořadatelé už mají první registrace a věří, že se kapacita naplní a lidé se přihlásí pár dní před konáním akce. Jeden seznamovací večer má kapacitu šestnáct účastníků, každý tak bude moci vybírat až z osmi možných partnerů. Samotný klub nabízí účastníkům intimní prostředí s výhledem na Ještěd a vynikající akustiku. „Prostor byl na základě akustických měření konstruován tak, aby stěny i strop byly co nejvhodnější pro reprodukci živé hudby,“ sdělil jeho majitel Filip Svoboda.

Registrovaní muži a ženy dostanou na uvítanou welcome drink a následně si spolu během časového limitu pěti minut krátce popovídají. Výběr témat je na účastnících a jejich jediným úkolem bude poznamenat si, který z účastníků je zaujal. Večerem bude sama tvůrkyně projektu a bude se snažit o odbourání nervozity. „Jde o to, vidět se naživo, protože sympatie jsou důležité,“ zmínila Peřinová.

Osoby, jejichž sympatie budou vzájemné, organizátoři projektu do druhého dne propojí. Ti zároveň věří, že nápad zaujme, a chtěli by seznamovací večery pořádat s frekvencí jednoho až dvou týdně. „Koncept rychlorandění, známý též jako speed dating, umožňuje účastníkům poznat několik potenciálních partnerů během krátkých, strukturovaných rozhovorů. Vhodný je pro všechny, kteří se chtějí naživo rychle a efektivně seznámit. Tato moderní metoda seznámení je oblíbená po celém světě, protože zvyšuje šance na navázání nového vztahu,“ zdůraznila Peřinová.

Podle dosavadních registrací je zájem v mladších kategoriích spíše u mužů a naopak u těch 40+ spíše u žen. „Myslím si, že tu hodně hraje roli ostych. Mladší chlapci jsou přeci jen trošku odvážnější. Však právě na tom jsme tento koncept postavili, aby se protějšky nebáli se seznámit. Vždyť na tuto akci jdou všichni se stejným cílem a nemusí z toho být láska jako trám, ale třeba jen nový přítel, se kterým můžete zajít do třeba kina,“ upřesnila. Poznáme se cílí primárně na heterosexuály, v budoucnu ovšem organizátoři mají v plánu speed dating rozšířit všem bez ohledu na sexuální orientaci. „Chtěli bychom to realizovat formou speciálních tematických večerů,“ dodala Barbora Peřinová.

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v Jablonci nad Nisou v roce 2022 uzavřeno 225 manželství, v sousedním Liberci více než dvojnásobek, a to 535. V celém Libereckém kraji bylo ve stejném roce evidováno celkem 2257 sňatků. Barbora Peřinová by si přála, aby její projekt přispěl k tomu, že někteří z účastníků skončí třeba i před oltářem. „To by samozřejmě byla krásná třešnička na tom pomyslném dortu,“ uzavřela vyprávění.

