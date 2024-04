Město Jablonec nad Nisou přichází s novými pravidly pro veřejný prostor. Zastupitelé schválili novely vyhlášek, které mají zlepšit život ve městě. Změny se dotknou omezení pití alkoholu, nočního klidu i žebrání.

Žebrák v ulicích. Ilustrační foto. | Foto: Vladimír Šťastný

Jablonečtí zastupitelé na svém dubnovém zasedání odsouhlasili novely tří obecně závazných vyhlášek. První se týkala zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, druhá výjimek z doby nočního klidu a třetí zákazu žebrání.

První z novel obecně závazných vyhlášek ta o lokalitách se zákazem konzumace alkoholu na veřejnosti (OZV č. 4/2024). Jde o změnu vyhlášky z roku 2010 a spočívá v rozšíření lokalit. „Důvodem rozšíření byly opakované stížnosti občanů, ale i ochrana území, kterým je kupříkladu rýnovický hřbitov. Konzumace alkoholu na veřejných místech má zásadní negativní dopady. Zdržuje se tam větší množství nepřizpůsobivých občanů, kteří jsou v opilosti hluční, obtěžují ostatní a často místo znečišťují. Vyhláška má sloužit jako nástroj pro městské strážníky, aby mohli proti takovému jednání zakročit,“ vysvětlil jablonecký primátor Miloš Vele.

Druhou novinkou je novela vyhlášky o ochraně nočního klidu (OZV č. 5/2024). I v tomto případě jde o novelu vyhlášky z roku 2016. Vypuštěné jsou z ní akce, které se už dlouhodobě nepořádají. Naopak zařazené byly dvě nové, a to Jablonecká Perle na Horním náměstí a sportovní IMP Cup v areálu hotelu Břízky. U obou se počítá se zkrácením doby nočního klidu od půlnoci do šesté hodiny ranní následujícího dne. Běžně je doba nočního klidu stanovená zákonem od 22 do 6 hodiny ranní.

A souhlas zastupitelů získala i třetí novela o zákazu žebrání (OZV č. 6/2024). Ta mění znění z roku 2010 tak, že rozšiřuje lokality se zákazem. Žebrat se nově nesmí v okolí sta metrů od PENNY marketu, v areálu OC Rýnovka a VENDO parku (Kaufland a přilehlé obchody v Jateční ulici) včetně parkovišť. „Tyto lokality dlouhodobě městská policie označovala jako problémové a hromadily se na ně stížnosti občanů,” připomněl primátor Vele.

