Vítězem krajských voleb v Libereckém kraji se stali již tradičně Starostové pro Liberecký kraj v čele s lídrem a současným hejtmanem Martinem Půtou. Letos bylo ale vítězství velmi těsné. Ani ne dvě procenta za Starosty skončilo hnutí ANO 2011 s lídrem Davidem Pražákem.

„Nečekal jsem, že to bude až tak vyrovnané. Já jsem zatím spokojený s výsledky Figuruje v tom i celostátní situace a to, že lidé nejsou spokojeni se současnou vládou. Pro Starosty to není výhra, myslím si, že ji chtěli úplně jinou. Budeme se klidně snažit vytvořit koalici z druhého místa a pokud se nám to nepovede a skončíme v opozici, bude o nás slyšet,“ řekl lídr kandidátky ANO David Pražák s tím, že neplánuje spolupracovat s SPD a Trikolora.

„Před volbami jsme se průběžně bavili se stranami, komunikovat budeme už dneska, ale nebudeme tlačit, aby to honem rychle bylo. Je potřeba si říci, co od sebe vzájemně čekáme,“ dodal.

Velké zklamání zažili politici a voliči koalice KSČM a ČSNS Stačilo!. Do posledních chvil to vypadalo, že překročí bájnou pětiprocentní hranici a po dlouhé době budou moci promlouvat do dění v kraji. Nestalo se tak, koalici chyběla pouhá jedna setina procenta hlasů.

Největším poraženým v letošních krajských volbách se ale stali Piráti. Kandidátka České pirátské strany v Libereckém kraji nedosáhla ani na čtyři procenta hlasů a tak se s účinkování v krajském zastupitelstvu loučí.

Kromě výše zmíněných uskupení se do zastupitelstva Libereckého kraje dostali ještě kandidáti za koalici SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL a koalici SPD a Trikolora.