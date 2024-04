V podmínkách, které připomínaly spíše zimní olympiádu, se raftaři a sjezdaři na divoké vodě postavili výzvám Tanvaldské Kamenice. První závody Českého poháru v raftingu odstartovaly s novinkou pro juniory a přinesly nečekané výsledky.

Na Kamenici se uskutečnily první dva závody seriálu Českého poháru v raftingu 2024 | Video: Kristýna a Tomáš Znamenáčkovi

Raftaři o víkendu bojovali nejen mezi sebou, s obtížnou tratí, ale především s drsným počasím. Na Tanvaldské Kamenici v podhůří Jizerských hor se uskutečnily první dva závody seriálu Českého poháru v raftingu 2024 v disciplíně sjezd kategorie R4.

Kromě raftařů závodili na trati mezi obcemi Plavy a Jesenný také závodníci ve sjezdu na divoké vodě. V tradičním termínu využívají sportovci navýšeného průtoku z vodní nádrže Josefův Důl. Letošní klimatické podmínky ztížily závodníkům už tak technicky náročnou trať ještě o něco víc. Sobotní ráno probudila sportovce chumelenice a aprílové počasí a teploty blízko nule vydržely po celý víkend.

„Pro český závodní rafting přinesl letošní ročník sjezdu na Kamenici zásadní novinku. Na horní trati z Plavů do Jesenného mohli letos poprvé startovat i nejmladší závodníci z kategorie juniorů do 19 let,“ přiblížila Lenka Bauerová za Svaz vodáků ČR. Podmínkou pro účast v závodě bylo dosažení věku 15 let.

„Raftové závody na Kamenici byly parádním vstupem do letošní sezóny. Nejvíce mě potěšily skvělé výkony juniorských posádek. Juniorky do 23 let dokázaly v neděli zvítězit i mezi ženami v dospělé kategorii. A výkony nejmladších závodníků do 19 let jsou obdivuhodné! Tu největší medaili si ale určitě zaslouží závodnice v nejmladší juniorské kategorii do 19 let, které se dokázaly statečně poprat s velmi náročnou a technickou tratí horní Kamenice,“ popsal ředitel závodu Libor Peška.

O pohár obce Plavy 2024 Vítězové jednotlivých kategorií sobotního závodu "O pohár obce Plavy": R4 muži: PRSI Team Mladá Boleslav R4 ženy: MB Bohouš a jeho parta R4 masters muži: PRSI veterán R4 masters ženy: Kočičky Letohrad R4 junioři do 23 let: TR HROM23 R4 juniorky do 23 let: RK Troja Juniorky R4 junioři do 19 let: LETboys Letohrad R4 juniorky do 19 let: KV Viking Juniorky

Seriál Českého poháru v raftingu 2024 se nyní přesouvá za hranice. O víkendu 26. – 28. dubna se totiž uskuteční sjezdové závody všech kategorií čtyř i šestičlenných posádek na krásné rakouské řece Salze.

Zdroj: HZS LK