„Trh je mnohem menší, než byl například před sto lety. Naše výrobky si hledají zákazníky napříč celou veřejností, od sběratelů přes designéry až po zemědělce. Přesto nadále dodržujeme postupy, které jsou sice ekonomicky nákladnější, ale stále se jedná o unikáty,“ řekl Deníku generální ředitel Kovapu Filip Klepek s tím, že i v době vlády informačních technologií si s jejich hračkami stále hrají i děti, a to včetně děvčat.

Až do pádu režimu a otevření hranic si firma musela vystačit s jedním modelem traktoru a klasikou, poté začala vyrábět licencované produkty. V roce 1997 přišla zakázka od německého zákazníka, šlo o modrý traktor s velkým výfukem a žlutou tečkou na chladiči. Jednalo se o jakousi inspiraci traktorem Lanz Bulldog, celá produkce se prodala a dnes je to velmi vzácný sběratelský artikl.

Tento prodejní úspěch vnukl tehdejšímu vedení myšlenku vyrobit reálnější Lanz Bulldog a po získání licence vznikla dlouhodobá spolupráce a začal vývoj traktůrků John Deere a Lanz Bulldog.

Po roce 2000 je kontaktovala společnost Porsche. V roce 2005 vyrobili 1963 číslovaných kusů, které putovaly zaměstnancům firmy Porsche a první vyrobený kus s číslem 0001 dostal tehdejší předseda představenstva firmy Porsche Wendelin Wiedeking.

„Hlásíme se tak k trade marketingu. Máme smlouvu s vlastníkem ochranné známky, kde jsou stanovené podmínky včetně odpovědnosti například za poškození značky,“ upřesnil ředitel společnosti.

Aktuálně si mohou zájemci vybírat přibližně ze 120 různých výrobků a mezi stálice patří například beruška na klíček. Ta se vyznačuje tykadélky, díky kterým nikdy nespadne ze stolu. Tvoří ji 28 dílků a její proces výroby obnáší 78 operací. A to zdaleka nepatří k nejsložitějším hračkám.

„V 70. letech minulého století se vyrábělo 50 tisíc kusů traktoru jednoho typu. Dnes napříč všemi traktory v portfoliu děláme sedm až osm tisíc kusů za rok,“ přiblížil odbyt Klepek s tím, že dodávají například do Německa, Francie, Japonska či Austrálie.

Jelikož nechtějí usnout na vavřínech, navázali spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, jejíž studenti mají za úkol podívat se na hračky očima současných dvacátníků a přinést novou vlnu odlišnou od generace padesátníků, kteří plechové hračky mají spojené hlavně s nostalgickými vzpomínkami. Zhruba do dvou až tří let by měli mít na stole první prototypy.

„Upřímně zatím vůbec nemám představu, jaký bude výsledek. Hlavní požadavek je takový, aby hlavní roli hrál stále plech a aby navržené vzorky respektovaly historii výroby a technologii,“ podotkl generální ředitel.

On sám bude v celém kreativním procesu vystupovat pouze jako regulátor a posuzovat, zda má navržený výrobek obchodní a ekonomický potenciál.

„Za posledních třicet let se na hračky nepodíval žádný kreativec mladšího věku. Buď se jednalo o lidi, kteří jsou našimi věrnými sběrateli nebo fanoušky, kteří dávali tipy na konkrétní traktor, který nám chyběl v sérii,“ osvětlil.

Současná generace podle něj smýšlí úplně jinak a spotřebitelé se stále více zajímají o to, zda jsou výrobky udržitelné a kdo za nimi stojí. Zamýšlí se nad tím, jaká je životnost daného produktu.

„A právě díky plechu vzniká ta silná citová vazba v té generaci padesátníků, protože když teď plechové hračky někde vidí, vzpomenou si, že s nimi strávili celé dětství,“ doplnil Klepek.

Nabídku obohatili o několik novinek, jednou z nich je fofr tabule, která by se měla dostat do prodeje v polovině dubna. Jedná se o ohnutý plech, na který lze skládat magnety či psát fixou vzkazy. Autorem netradiční hračky je designérské studio Qubus.

V blízké budoucnosti se objeví v nabídce i formule, která bude součástí řady pro nejmenší a provedena bude v několika pastelových barvách. I na ni mohou děti psát a kreslit fixou. Novou kolekci doplní letos ještě traktůrek, který je momentálně v procesu certifikace.

„K tomuto nápadu mě dovedla má tříletá dcera. Ta si oblíbila klasický traktor, ale vadilo jí, že je těžký a neuměla si poradit s klíčkem a natahováním. Natahovací strojek jsme dali pryč, osvěžili barvy a vznikla taková pojízdná hračka,“ uzavřel ředitel Kovapu Filip Klepek.

