Obyvatelé Tanvaldu si mohou zažádat si o bezplatné zapůjčení kompostérů. Při tom musí kontaktovat městský úřad. Ten mohou oslovit pomocí elektronické žádosti uveřejněnou na webu města nebo ji donést osobně na odbor rozvoje.

V Tanvaldu rozdávají kompostéry. Ilustrační foto | Foto: MěÚ Nymburk

Kompostéry pak budou vydávány v pořadí došlých žádostí až do vyčerpání zásob. Kompostéry budou v rámci projektu na 5 let zdarma zapůjčeny domácnostem k užívání. Celkem bude pro město Tanvald k dispozici 80 kusů kompostérů ve dvou různých objemech, a to třicet kusů o objemu 1400 litrů a padesát dvoutisícových nádob.

Od 1. května 2024 si o kompostér mohou zažádat i občané, kteří již kompostér vlastní z předešlé akce města, když občané, kterým v minulých letech nebyl kompostér zapůjčen a nyní měli zájem, si mohli žádat již od 1. března.

Na základě žádosti o kompostér bude zájemcům vystavena Smlouva o výpůjčce, kterou zájemci podepíší a bude jim vydán kompostér o požadovaném objemu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

