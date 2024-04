Poškozenou rodinu tvoří Eva s devítiletou dcerou Eliškou, o kterou se stará ve střídavé péči, a její babička Jiřina. „Eva je nejlepší kamarádka mé manželky. Babička Jiřina byla spolužačka mojí mamky. A Eliška je kamarádka mojí dcery. Jsme si vážně blízcí,“ doplnil Marián. Bylo tak jasné, že první pomocnou ruku podá právě jeho rodina. „Město již hledá nový vhodný byt a do té doby než se najde, má tato smůlou obklopená rodina azyl a vše, co jen potřebuje, u nás,“ doplnil.

Na pondělí 15. dubna letošního roku jen tak nezapomene rodina obývající byt v 9. patře jednoho z panelových domů na Jiráskově nábřeží v Železném Brodě. To ráno totiž byt zachvátil požár a zničil kompletní vybavení bytu. „Vše ostatní, co bylo v bytě buď shořelo, nebo bylo poničeno žárem a kouřem, zbytek dokonala voda. V čem z bytu toho rána odešly, to jediné jim zůstalo,“ popsal přítel rodiny a zakladatel sbírky na webu znesnaze21.cz Marián Dendys.

Rodina zhruba před rokem získala od města do pronájmu svůj vytoužený byt o velikosti 3+1. Do té doby všechny bydleli v soukromém podnájmu. Byt, který byl nově rekonstruovaný, si zařídily přesně podle svých představ a potřeb. Každý měl konečně ten svůj vlastní pokoj a vše vypadalo, že po všech předešlých životních nepříjemnostech už bude jenom dobře. A dobře taky bylo. V novém bytě brzy přivítaly další dva spolubydlící a to kočku Miu, a morče Polly.

Vše bylo idylické až do toho osudného 15. dubna. Ráno začalo jako každé jiné, Eva šla brzo ráno pomáhat kamarádce, babička se šla věnovat domácnosti a Eliška byla u otce, který s rodinou nežije. Po chvíli odešla babička z bytu navštívit Evu, aby jí něco řekla, poté šla opět domů. Po vystoupení z výtahu v 9. patře, babička uviděla a cítila kouř, to byl byt už v plamenech, ale babička to nepoznala kvůli kouři a vešla do bytu.

Tragédie tím nevědomky jen získala na intenzitě. Babička i přes dým vstoupila do bytu s úmyslem zachránit alespoň něco, doklady a podobně. Nezachránila vůbec nic, protože to žár a kouř již nedovolil. Po hmatu se dostala na balkón, odkud volala o pomoc. To už na místo přijížděli první složky IZS. Požár byl během několika minut uhašen a babička zachráněna. „Nakonec nějakým zázrakem přežilo morče a po chvíli, když už se myslelo na nejhorší, se našla i kočička Mia,“ doplnil Marián.

Vybraná pomoc bude použita na nové nejnutnější vybavení bytu a nové ošacení.

Zásah

Z panelového domu bylo během požáru evakuováno 20 osob, z nichž tři se nadýchaly kouře. „Dvě osoby byly ošetřeny zdravotníky ošetřeny na místě a třetí byla posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezena na vyšetření do jablonecké nemocnice,“ sdělila mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.

Velitel zásahu ohlásil úplnou likvidaci požáru pár minut před půl dvanáctou. K odvětrání objektu nasadili hasiči přetlakovou ventilaci.

Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Ohledání místa požářiště proběhlo den po požáru.

Na jeho základě kriminalisté jako příčinu vzniku požáru vyloučili úmyslné jednání. Nyní tak v rámci úkonů trestního řízení šetří to, zda se jednalo o nedbalost nebo technickou závadu na zařízení. Díky včasnému a efektivnímu zásahu hasiči uchránili hodnoty ve výši zhruba 30 milionů korun, škoda způsobená požárem byla předběžně stanovena na přibližně 10 milionů korun. Příčina vzniku požáru je v tuto chvíli v šetření.

U požáru zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze stanice Tanvald, Jablonec nad Nisou a Semily a také jednotky dobrovolných hasičů obcí Železný Brod, Líšný, Železný Brod – Těpeře, Malá Skála a Koberovy.

