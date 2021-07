Některé laboratoře v Česku hlásí pozdě vzorky vyšetřené na přítomnost mutací koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v rozhovoru otištěném v dnešních Hospodářských novinách nevyloučil vůči nim správní řízení či uložení sankce. Ministr ale věří, že se laboratoře budou v hlášení zlepšovat. Ministerstvo je oslovilo a připomnělo jim povinnost dodržovat mimořádné opatření platné od 1. července.

Testování na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

"V mnoha případech to úplně nedodržují. Pokud takto budou pokračovat, jsme připraveni s těmi problematickými laboratořemi vést nějaké správní řízení a případně jim udělit i nějakou sankci. To je jediné, co můžeme udělat," řekl Vojtěch na adresu problematických laboratoří. Problém podle něj je, že laboratoře hlásí vzorky se zpožděním. Povinnost je nahlásit to do 48 hodin.