"Nový koronavirus vyvolává systémové onemocnění s celkovými chřipkovitými příznaky a pouze u některých pacientů dojde k rozvoji virového zápalu plic, který může vést až k respiračnímu selhání," uvedl Trojánek. Pacienti mívají horečku, bolesti hlavy, kloubů, svalů, kašel a u některých je dušnost a obtíže s dýcháním.

Přestože přesné charakteristiky a průběh nemoci zatím odborníci neznají, je podobný infekcím SARS a MERS. Koronavirus SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom) se podle Trojánka přenesl na člověka z cibetek, MERS od velbloudů. Hlavním zdrojem SARS ale byli podle odborníků netopýři a kaloni."Pro další šíření v populaci je nutné, aby se virus efektivně přenášel i z člověka na člověka," uvedl.

V rizikových oblastech by se tak podle Trojánka měli cestovatelé vyhýbat kontaktu s nemocnými či uhynulými zvířaty a dbát na řádnou tepelnou úpravu potravin, zejména masa a vajec. "Je vhodné vyhýbat se v postižených oblastech kontaktu s osobami, které jeví známky respirační infekce, a dbát na pravidelné mytí rukou, neboť respirační viry ulpívají na površích a při dotyku s nimi a následným přenesením na sliznice může dojít k infekci," řekl Trojánek. Ministerstvo zahraničí radí při cestě do Wu-Chanu používat roušky.

Izolace

Pokud by pacient s podezřením na toto onemocnění přiletěl do ČR, byl by v izolaci odeslán na infekční kliniku na Bulovku. "Léčba by vzhledem k tomu, že účinná antivirotika nejsou k dispozici, byla zaměřena především na ovlivnění symptomů a terapii komplikací," dodal. Používala by se tak například umělá plicní ventilace, podpora krevního oběhu nebo náhrada funkce ledvin.

Kromě Číny byl nový typ koronaviru zjištěn v ojedinělých případech ve Spojených státech, v Thajsku, Jižní Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu, a to u osob, které přicestovaly z Číny.

Řada asijských i dalších států, včetně USA, Británie, Austrálie, Itálie či Turecka, zavedla v posledních dnech opatření, aby na letištích odhalila případné infikované cestující. Jde především o měření teploty pasažérů z postižených oblastí. Česku neplánuje mimořádná opatření, s Wu-Chanem nemá přímé letecké spojení.