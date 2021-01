Kdy začne očkování v Česku?

Podle dosavadních informací by měly první vakcíny dorazit do země už v sobotu 26. prosince. Pokud se tak skutečně stane, může očkování začít už tuto neděli. Tedy dříve, než původně plánovalo. Pokud se tak nestane, mělo by očkování začít do konce prosince nebo na přelomu tohoto a příštího roku.

V jakém pořadí se bude očkovat?

Jako první budou na řadě zdravotníci pracující na covidových odděleních a rizikové skupiny, především lidé nad 65 let v domovech pro seniory. Ti by měli být očkováni v průběhu prosince a ledna. Od února se pak na očkování mohou objednávat i další senioři, chronicky nemocní například s plicními chorobami, nemocemi srdce, závažnou cukrovkou, nemocemi jater a ledvin či silně obézní osoby. Dále se počítá s dalšími zdravotníky, pracovníky sociálních služeb, například domovů pro seniory. Další na řadě by měli být lidé pracující v kritické infrastruktuře, například elektrárnách, armádě, u policie či hasičů a pedagogové. Pak následují lidé vykonávající zdravotní dozor, pracovníci dozorčích orgánů typu České obchodní inspekce (ČOI) a nakonec ostatní pojištěnci.

Kolik vakcín bude k dispozici?

Česko má podle vládní strategie zatím objednáno deset milionů vakcín pro necelých sedm milionů lidí. Tedy zhruba pro sedmdesát procent populace. Ale postupně by měly být dokoupeny i další očkovací látky, aby se dostalo na všechny.

Kolik by jich mělo dorazit tento měsíc?

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by mělo koncem tohoto týdne dorazit zhruba deset tisíc dávek, které by se rozdělily mezi Čechy a Moravu v poměru 1:1. Tedy polovina by zůstala v Praze, další by šla do Brna. V jednání je dalších skoro 20 tisíc vakcín, jež by šly do nemocnic v jednotlivých krajích.

Bude očkování povinné?

Vakcíny mají být dostupné zdarma všem, a to na dobrovolné bázi. Nedoporučuje se to pouze dětem a těhotným ženám, případně těm, u nichž bude mít pochybnosti lékař.

Není to nebezpečné?

Vakcíny jsou bezpečné, a to i přesto, že vznikly v průběhu tohoto roku. Jejich výrobci totiž navázali na předchozí výzkumy okolo očkování proti podobným typům koronaviru, jako je ten způsobující covid-19. Tyto výzkumy probíhaly celé roky. Navíc byly všechny otestovány na desítkách tisíc dobrovolníků. Lidé, kteří v minulosti zažívali alergické reakce, by se měli poradit se svým ošetřujícím lékařem a případně pak i tím očkujícím, ale pokud to doporučí neměli by se obávat závažných komplikací.

Bude očkování jednorázové?

K lékaři budete muset opakovaně. Většina vakcín na koronavirus totiž počítá s tím, že se se očkuje ve dvou dávkách, mezi kterými je rozestup minimálně čtrnáct dnů. Jedna dávka stačí pouze u vakcíny Johnson & Johnson.

Do jaké části těla se bude injekce s látkou píchat?

Doporučeno je to do deltového svalu nedominantní paže. Tedy kousek pod rameno, u praváků do levé ruky, u leváků do pravé.

Jaké vakcíny se budou používat?

Celkem je ve hře zhruba sedm typů vakcín, mezi něž patří ty od firmy Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sanofi/GSK, Moderna, Novavax a CureVac. První by měly být k dispozici očkovací látky od první zmíněné firmy. Těch má Česko zatím objednaných čtyři miliony, tedy pro dva miliony lidí.

Kde se bude očkovat?

V prvních fázích se bude očkování provádět v očkovacích centrech fakultních nemocnic a nemocnic v jednotlivých krajích, v očkovacích centrech zdravotních ústavů a v očkovacím centru Státního zdravotního ústavu, kterým mohou být přiděleny také mobilní očkovací týmy. Každá vybraná nemocnice zřídí a bude provozovat očkovací centrum. V další fázi by pak mělo probíhat i v ordinacích praktických nebo závodních lékařů.

Je možné očkovat i lidi, kteří nemoc covid-19 prodělali?

Ano, nic tom nebrání. Podle vládní očkovací strategie u nich je nejúčinnější kdykoliv po devadesáti dnech od prodělání onemocnění.

Jak se bude vakcína distribuovat?

Distribuce vakcín bude zajištěna prostřednictvím sítě distributorů léčiv přímo do jednotlivých zdravotnických zařízení, kde bude očkování prováděno. Během transportu a skladování musí být, podobně jako u většiny ostatních běžných vakcín dodržen chladový řetězec. Musejí být totiž skladovány při určité teplotě. U některých je to 2-8 °C, jiné vyžadují dlouhodobé skladování při výrazně nižších teplotách (minus 70 °C ± 10 °C).

Budou vakciny fungovat i na novou mutaci koronaviru, která se nyní objevila ve Velké Británii?

Experti včetně těch ze Světové zdravotnické organizace (WHO) zatím nemají důkazy, že by zmutovaný virus vyvolával těžší případy nemoci covid-19 nebo že by u něj neúčinkovaly vyvinuté vakcíny.

Kdy dosáhne Česko kolektivní imunity?

Aby se mohla země navrátit k normálnímu životu, je potřeba, aby bylo očkováno aspoň 60 až 70 procent obyvatel. Pak se bude virus hůře šířit.