Jakou chybu ohledně výživy a Vánoc děláme?

Vánoce z hlediska výživy jsou problémem zejména proto, že dojde ke snížení energetického výdeje poklesem fyzické aktivity a současně ke značnému zvýšení příjmu energie, což vede k navýšení hmotnosti. Bylo by vhodné si tuto skutečnost uvědomit a pokusit se v reálném čase kila, co jsme během svátků nabrali, následně aktivně shodit. V některých městech se stalo již tradicí, že organizují na sv. Štěpána (26. 12.) nebo na Nový rok půlmaratóny či běhy městem pro celé rodiny. Domnívám se proto, že není tak velký problém přes Vánoce přibrat jedno až tři kila. Jednoduše se jedná o období v roce, kdy se více potkávají celé rodiny, oslavuje se, a zvýšené riziko nárůstu hmotnosti tady zkrátka je. Víc jíme, méně se hýbeme, a jelikož si pak na Nový rok dáváme předsevzetí, že zhubneme, už se tím ani netrápíme.

A proto se na vánoční svátky tak těšíme…

Přesně tak. Lidé si ten čas užívají a nechtějí řešit starosti či povinnosti, které mají během celého roku.

Proč se lidé přejídají hlavně o Vánocích? Je to jen o tom, že všude kolem nich je v tuto dobu tolik jídla?

Může to být určitou výjimečností Vánoc. Původně jde o náboženský svátek, který má svou zajímavou historii a fakta. V současnosti pod tlakem lidových zvyků a modifikované náboženské tradice lidé vnímají Vánoce jako rodinný čas, kdy se setkáváme s našimi blízkými. Navaří se, napeče se, většinou se všichni přiměřeně zklidní, mají kolem sebe v tu chvíli dostatek jídla, stačí si pro něj sáhnout. Když je člověk v pracovním procesu, nemá na jídlo tolik času, jako když je přes svátky doma. Navíc nemáme jiný takhle významný rodinný svátek. Samozřejmě jsou tu Velikonoce, kde jsou obdobné tradice, ale většinou jsou kratší a jarní počasí často motivuje k fyzické aktivitě.

Dá se vyhnout tomu, že se cpeme vším možným a nemáme dost?

Chuti na sladké se nedá úplně vyhnout, je nám přirozená. Můžete si dát ovoce nebo sladkou zeleninu (například meloun), pokud potřebujete uspokojit chuť. Rozhodně doporučuji vyhýbat se baleným slazeným nápojům, které mají enormně vysoké množství cukru – to ale platí celoročně. Problém u cukroví je, že některé druhy jsou i hodně mastné. Tučná a sladká jídla jsou během Vánoc energeticky zákeřnou kombinací. Pokud byste si dala jen sušenky, které nebudou zároveň plné tuku, je to lepší varianta než například košíčky plněné krémem.

V čem je tahle kombinace nejhorší?

Má největší energetický obsah, hlavně kvůli tuku, a kvůli metabolickým procesům v organismu dochází u člověka k růstu tukové tkáně.

Jak by tedy měl vypadat náš ideální sváteční jídelníček? Říkal jste sice, nic si neodpírat a jíst přiměřeně, ale pod tím se dá představit ledaco.

Náš vánoční jídelníček z větší části určuje historická tradice dané oblasti či kraje, ale i to lze v rámci rodiny částečně modifikovat. Klidně lze zavést nový zvyk, například vegetariánské či veganské Vánoce, a hned máte vzorový jídelníček na 2 až 3 dny. Někteří můžou preferovat „středomořské stravování“, které je v poslední době hitem, případně třetí či čtvrtý den Vánoc pít zeleninové smoothie.

Jak je to s alkoholem? Který je ohledně přibírání „nejhorší“?

Nejhorší je ten, který zrovna více pijeme. (smích) Obsahem etylu se může srovnat jeden panák tvrdého alkoholu, dvě deci vína a jedno pivo dvanáctka. Jsou zároveň i na zhruba stejné úrovni energetického příjmu. Alkohol je zákeřný v tom, že v sobě nemá žádnou vlákninu a nedává prostor žaludku a střevům na nějakou „akci“. Zůstávají prázdná, čímž alkohol evokuje chuť k dalšímu jídlu, ale současně již dodal organismu značné množství energie.

Asi nejčastější novoroční předsevzetí je zhubnout, jak už jste zmiňoval. Jak tedy s nadbytečnými kily úspěšně zatočit?

Časté předsevzetí zhubnout bude vycházet zejména z toho, že značná část populace právě pár kilo o Vánocích přibere a současně přibližně 50 procent obyvatel v Česku již nadváhou a obezitou trpí. Pokud chce člověk zhubnout, nestačí o tom mluvit, ale reálně do toho jít. Je rozdíl mezi myšlenkou a akcí. Mezitím je dost velký krok, který je potřeba udělat. Pokud je někdo zvyklý sportovat, má to jednodušší, ale i nesportovci můžou začít aktivně chodit minimálně 30–40 minut obden a současně si hlídat stravování.

Máte zkušenost s tím, že po Novém roce přijde do ordinace více lidí, kteří chtějí zhubnout?

Každoročně probíhá určitý nárůst, kdy lidé volají a chtějí konzultace. Takže sezonní snahy o snižování hmotnosti tu jsou.

S nárůstem váhy mají někteří lidé problém už nyní kvůli nouzovému stavu, který nás víceméně uvěznil doma. Existuje nějaká přímá vazba mezi psychikou a přibíráním?

Psychika hraje značnou roli, protože během chronického stresu se řada lidí uklidňuje jídlem. Dochází při něm v mozkovém centru – hypotalamu, kde máme centra pro hlad a sytost – k působení neuronových mediátorů a hormonů. Ty mají vliv i na centrum pocitu slasti, kde účinkují endorfiny a enkefalíny – „hormony štěstí“. Obdobně však působí i pohybová aktivita. Takže je na rozhodnutí člověka, jestli zvolí formu jídla, nebo fyzické aktivity. Hlavně teď v nouzovém stavu je ten pohyb omezen, takže lidé potravinám snadněji „propadnou“.

Můžeme si psychicky zablokovat proces spalování kalorií?

Je pravdou, že někdo může reagovat při větším psychickém vypětí tím, že sníží příjem jídla.

Kolikrát jsem slyšela, že někdo nemá čas se ani najíst, je neustále ve stresu, ale přesto přibírá. Je to možné?

Jednoduše řečeno – není. Často v ordinaci slyšíme: „Já prakticky nejím a přibírám, zatímco moje sousedka se cpe a hubne.“ Existuje bazální metabolismus, což je údaj, který u člověka určuje, kolik kalorií potřebuje tělo spálit, aby si zachovalo základní vitální funkce. To se samozřejmě u každého liší. Ale není možné nejíst a přibírat, to je proti zákonům fyziky o zachování energie. Nemůžete mít vzestup energie, když neexistuje její příjem.

Každým rokem přibývá i obézních dětí. Jak je o Vánocích udržet, aby nesplácaly vše, na co přijdou?

Pokud se děti na sladkosti vrhnou v průběhu jednoho týdne, neviděl bych to jako zásadní problém. Ten vidím spíše ve zbývajících padesáti týdnech v roce. V době koronavirové sedí všechny děti před počítačem, s tím bude těžké bojovat. Rok 2020 bude znamenat zvýšení počtu lidí s nadváhou a obezitou nejen u nás, ale v celém západním světě. Existuje studie, která srovnávala energetický příjem bankovního úředníka ve 30. letech 20. století a současného manuálně pracujícího dělníka, kdy tehdejší úředník měl daleko větší výdej než dnešní dělník… A to hlavně díky tomu, že v té době se hodně chodilo pěšky. Neměli auta, rozvinutou hromadnou dopravu, jezdící schody. Dnes navíc máme na výběr hromady jídel, ale hodně potravin je nekvalitních, průmyslově zpracovaných a ochucených. Sice jsou levné, ale mají větší obsah kalorií.

Co si dáváte na Vánoce vy? Jíte klasiku – kapra, salát, cukroví?

V podstatě ano. Není problém, že si něco tzv. nezdravého dáte, ale servírujte si jen poloviční dávku oproti tomu, co jste byli zvyklí dosud. Některé radosti není potřeba úplně odstraňovat a týrat se. To není podstata života. Na druhé straně je potřeba z 80–90 procent dodržovat zdravý životní styl, a pak se nic nestane, jestli to v 10 procent nedodržíte.