Zasedání vlády z počátku tohoto týdne přinesly novinky v opatřeních proti koronaviru. Trochu ve stínu těch nejviditelnějších, například zákazu nočního vycházení, zůstalo dlouho očekávané testování v pobytových sociálních službách, tedy například domovech pro seniory.

To má ochránit zaměstnance i starší či handicapované lidi. „Vláda schválila plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových sociálních službách,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že testy nakoupí Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Jsou rychlé, cenově dostupné a případná pozitivita bude potvrzena PCR testem,“ dodala.

Otázka účinnosti

Jak se přitom od sebe oba testy liší? „Standardní je PCR, který je nejcitlivější na nejspolehlivější. Ale je nejnáročnější na přístrojové vybavení, protože první krok je, že izolujete genetickou informaci ze vzorku,“ říká Václav Navrátil, biochemik a výkonný ředitel společnosti Diana Biotechnologies.

Oproti tomu antigenní testy jsou v podstatě rychlotesty, kterými se detekuje nikoliv genetická informace, ale proteiny z viru. „Mají výhodu v jednoduchosti, dají se udělat na místě. Jejich nevýhoda je menší citlivost,“ říká Navrátil.

To potvrzuje i včera zveřejněná studie Fakultní nemocnice v Motole, podle níž antigenní rychlotesty zatím nerozeznají tři z deseti nakažených. U obou typů testů se vzorky většinou odebírají z nosohltanu. Jinými slovy, zdravotníci zasunou člověku do nosu malinký štěteček a odeberou vzorek. To některým lidem, zvláště malým dětem, může přijít nepříjemné.

Nadějná metoda

Na trh se ale pomalu dostávají i testy, kdy jsou vzorky odebírané do zkumavky ze slin testovaného. Tam se může jednat například o takzvané LAMP-testy, jež vyvinula podle serveru Novinky.cz například českobudějovická společnost Protean. Ty jsou podstatně rychlejší než PCR, ale pomalejší než antigenní testy. Je při nich potřeba teplotní inkubátor. Přítomnost viru se ukáže podle změny barvy vzorku.

Přesnost má být mezi 95-98 procenty. Metoda má být vhodná pro laboratoře, jež nemají složité vybavení. Ve hře je ale možnost testovat sliny i metodou PCR. V Americe již několik podobných testů funguje.

„Dělá se to stejně jako u stěrů z nosohltanu, jenom vstupní matrice jsou sliny,“ říká Navrátil. Právě jeho společnost pracuje na zavedení podobných PCR testů ze slin u nás s tím, že by testování bylo několikrát rychlejší. Bylo by totiž možné přeskočit izolaci RNA, která je složitá a časově náročná, „Snažíme se nyní udělat klinickou validaci, porovnat sliny a stěry metodou PCR,“ uzavírá Navrátil.