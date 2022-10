„Neměla jsem žádné obtíže ani bolesti. Šla jsem na běžnou gynekologickou prohlídku, při níž lékař našel něco, co se mu nelíbilo, a začal to dál řešit. Výsledky cytologie, tedy vyšetření charakteru buněk, pak také vyšly špatně. Takže mě gynekolog odeslal na biopsii a já jsem čtrnáct dní čekala na výsledky,” vzpomíná Klára, která pracuje jako servírka.

Vyšetření odebraného kousku její tkáně potvrdilo nádor děložního čípku. Díky včasnému odhalení a rychlému jednání lékaře se nádor podařilo zachytit v počátečním stádiu.

Všechno šlo hodně rychle

„Rok předtím jsem byla na pravidelné gynekologické prohlídce a tou dobou tam ještě vůbec nic nebylo. To znamená, že to muselo začít růst těsně po ní. Po roce už nádor měřil dva a půl centimetru. Měla jsem velké štěstí, že jsem skutečně na další prohlídku přišla, a navíc včas,” rekapituluje mladá žena.

Po získání výsledků z biopsie už celý léčebný proces na Gynekologicko-porodnické klinice pražské Všeobecné fakultní nemocnice běžel rychle. Diagnózu Kláře oznámili letos na konci června a v srpnu už měla za sebou úspěšnou operaci, kdy jí museli lékaři odebrat dělohu. Jinou léčbu i díky včasnému objevení nádoru podstupovat nemusela.

Přítelkyně Kláru během léčby podržely.Zdroj: archiv Kláry, se svolením

První dva dny probrečela

V těžkých chvílích Kláru podporovali všichni její blízcí – maminka, partner i kolegové z práce. Je velmi společenská, takže pro ni bylo lepší nezůstávat příliš sama se svými myšlenkami, ale spíše být pořád s někým.

„Kolegové byli vnímaví, ale neviděla jsem u nich žádný pláč – zůstávali pozitivní. Já se tím optimismem dokážu snadno nakazit. Přestože první dva dny po sdělení diagnózy jsem probrečela, třetí den už jsem cítila, že se musím sebrat a vyjít mezi lidi,” vzpomíná mladá žena.

Místo dětí bude jiná radost

Po odstranění dělohy už Klára nebude moci mít svoje děti. I k této životní zkoušce se staví čelem.

„Plány na rodinu mi nemoc rozhodně překazila. Moc jsem se těšila, že jednou budu mámou aspoň jednoho dítěte. Věděla jsem ale také, že mít děti pro mě není největší životní prioritou. Dnes se prostě smiřuji s tím, že se budu v životě i v partnerství soustředit na jiné věci. Těším se třeba, že začneme cestovat. A že čas zahojí všechny rány.”

Klára si chce po uzdravení opět užívat života.Zdroj: archiv Kláry, se svolením

Ke gynekologovi v každém věku

Ženám všeho věku by Klára vzkázala, ať rozhodně nepodceňují prevenci a pravidelně chodí na kontroly ke gynekologovi – ví totiž, že včasné odhalení nádoru jí zachránilo život.

„Chtěla bych vzkázat mladým dívkám, ale i starším ženám po padesátce, aby na prevence chodily. Vyšetření sice není příjemné, ale je rychlé a možnost včasné léčby v případě onemocnění za to rozhodně stojí. Pokud už se vám něco podobného stane, obklopte se skvělými, podporujícími lidmi a bojujte, nevzdávejte se. Psychická pohoda je, zvláště v takto těžkých situacích, to nejdůležitější, co máme.”

Jak zachránit pět milionů žen?



Oproti roku 1995 u nás poklesl počet nových onemocnění karcinomem děložního čípku do roku 2020 o 40 procent. Proč ale stále ještě každý rok onemocní na 700 žen? Podle předních odborníků je na vině vynechávání preventivních gynekologických prohlídek, dále omezená citlivost testů, používaných pro běžný screening, a nízká proočkovanost proti původci této nemoci, lidskému papilomaviru (HPV).



Podle údajů Světové zdravotnické organizace je možné snížit celosvětový výskyt rakoviny děložního čípku do roku 2050 o 40 procent – to znamená zabránit úmrtí na toto onemocnění u pěti milionů žen. Podmínkou však je dosáhnout nejméně 90 procent proočkovanosti u dívek mladších 15 let do roku 2030.



Více informací o prevenci a léčbě rakoviny děložního čípku i dalších gynekologických nádorů najdete na pacientska-organizace.cz, onko-unie.cz nebo na nadace-hippokrates.cz.