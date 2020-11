O testování obyvatel a zaměstnanců sociálních pobytových služeb rozhodla tento týden vláda. Mělo by probíhat takzvanými antigenními testy, které probíhají za pomoci stěru z nosohltanu a u nichž je výsledek znám do půl hodiny. „Jsou rychlé a cenově dostupné,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že v případě pozitivních výsledků budou provedeny ještě další, přesnější PCR testy.

Domovy pobytových služeb ale ještě přesnější informace o tom, jak to bude probíhat konkrétně, nemají. „Jediné, co bylo zveřejněno vládou, je, že VZP nakoupila dva miliony testů za cenu 120 korun bez DPH za jede a že cena za provedení testování bude 200 korun,“ řekl Deníku Jiří Horecký z Asociace poskytovatelů sociálních služeb s tím, že se čeká na vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

„Testovat by se mělo od příštího týdne, pravděpodobně od středy. Provádět by to měli zdravotničtí pracovníci zařízení. Pokud bude výsledek pozitivní, musí se to oznámit praktickému lékaři,“ konstatuje Horecký.