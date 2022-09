Původně káva rostla pouze v Etiopii. Káva se balila do živočišných tuků a používala se na dlouhé lovecké výpravy. Až Arabové tuto rostlinu rozšířili na jiná území. A s tím začal obchod s kávou a v té době arabský kávový monopol. Už v roce 1453 se Turkům podařilo vyrobit nápoj z pražených kávových zrn a rázem byla na světě první kavárna.

Máte kávový gen? Černá káva dokáže chránit před rakovinou, zjistili vědci

Podle výzkumů pravidelná konzumace kávy snižuje riziko cukrovky 2. typu, má protinádorové účinky a pozitivně působí při prevenci Alzheimerovy choroby. „Až 70 procent denně přijatých antioxidantů mohou tvořit právě antioxidanty konzumované v kávě," uvedl pro časopis Receptář Pavel Kohout, garant Institutu kávy.

Důležité je podle něj dbát na rozumnou míru konzumace kávy. „Doporučená denní dávka kofeinu je 200-300 mg / den, což představuje asi 4-6 šálků kávy,“ vysvětlit Pavel Kohout. Nadměrné množství kávy totiž může dráždit žaludek a žlučník. Také může způsobovat bolesti hlavy či vyvolávat spánkové poruchy.

Další pozitivní účinky kávy souvisí s játry. Pití kávy podle výzkumu lékařů na Univerzitě v Southamptonu působí preventivně proti rakovině jater - a to bez ohledu na obsah kofeinu v nápoji. Už jedna káva denně snižuje riziko vzniku této obávané choroby o 20 %, dvě kávy snižují riziko o 35 %.

I vzhledem k pozitivním účinkům kávy na zdraví je tedy dobré vědět, jak si v restauraci objednat kávu tak, abyste byli spokojení s tím, co v šálku dostanete.

Jak se vyznat v nabídce

Základem podávaného nápoje je vždy espresso. To se pomocí přípravy mění v různé druhy:

RISTRETTO

Do šálku nateče jen 10 až 15ml nejsilnějšího kávového extraktu. Takže pokud milujete kávu jen tak a milujete to nakopnutí, je Ristretto právě pro vás.

ESPRESSO

Jde o základní kávu, jak již bylo zmíněno. Espresso není zrovna velké. Chuťově je velice podobný Ristrettu, nicméně je ho o něco víc, a proto není až tak moc silné. (20 až 30 ml) Podává se v šálku a je známé svou výraznou chutí.

AMERICANO A LUNGO

Jedná se o prodloužené espresso. Tedy, zákazník dostane kávu ve větším šálku a konvičku s horkou vodou. Je na něm, jak moc si espresso zalije (zředí). Jedná se o černou kávu, která není tak chuťově výrazná jako předešlé dvě kávy. Tip pro vás. Pokud si někdy objednáte jednu ze dvou variant této kávy – tedy Americano nebo Lungo, poradíme Vám, jak správně zalít tuhle kávu. Podle odborníků by to mělo být pro Americano 1:5 a pro Lungo 1:1 maximálně 1:2.

ESPRESSO MACCHIATO

Touhle kávou se přesouváme do druhé sekce káv. Tedy kávy s mlékem. Jak název vypovídá jedná se o espresso, tady jsme ho však zalili našlehaným mlékem. Ale jen trochou. Podává se v malém šálku. V dnešní době vypadá jako malé roztomilé Cappucino, a i na této malinké pochoutce může šikovný barista vykouzlit obrázky.

CAPPUCCINO

Tuhle kávu určitě znáte i vy. Jedná se o jednu z nejžádanějších káv. Příprava je stejná jako u Espressa Macchiata. Vezmeme si espresso, které dáme do velkého šálku a zalijeme jej spoustou našlehaného mléka. Rozdíl mezi nimi je ten, že tahle káva běžně dosahuje objemu 180 ml. I zde se můžeme setkat s obrázky na hladině pěny. Káva je natolik promísená s mlékem, že není ani potřeba ji sladit, nicméně meze se nekladou. A je tedy jen na Vás, jak si kávu vychutnáte.

FLAT WHITE

Jde o kávu, která má původ v Austrálii. A jak probíhá jeho příprava? Vezmeme si dvojité espresso a našlehané mléko a spojíme je v tom nejvybalancovanějším poměru. V tom je tahle káva tolik výjimečnou. Objemem obvykle dosahuje 150 ml a vyniká svou silnou chutí kávy a zároveň jemného a lehkého mléka ve stejný okamžik, kdy si vpravíte do úst.

CAFFE LATTE

Nyní se dostáváme k největší kávě na našem seznamu. Jedná se o kávu, která je spíše teplým mlékem s jemnou chutí kávy. Nejvíce se podobá Capuccinu, jediný rozdílem je poměr mléka a kávy. Podává se ve velkém šálku, který je větší než pro Cappucino. Objemem může dosahovat až 250 ml. Je lehké jemné.

Kofein

Látka, která Vás dokáže postavit na nohy a ráno dostat z postele. Co kofein vlastně je? A hlavně jak působí na lidský organismus?

Kofein je hořká, bílá krystalická látka. Jedná se taky o psychoaktivní stimulační drogou. Ano, kofein je drogou. Patří však mezi ty slabé.

A co dělá v našem těle? Zvyšuje krevní tlak a produkci žaludečních kyselin, zrychluje puls. Tyto účinky mohou trvat až dvanáct hodin, ale již po čtyřech dnech pravidelného užívání se tělo stane rezistentním, což znamená, že při jeho pravidelné aplikaci žádné změny patrny nebudou.

Káva bez kofeinu?

Káva je známá pro kofein, kterým dokáže nabudit. Jenže, co když kofein není nic pro Vás ale i tak milujete chuť kávy? I pro vás tu je možnost! Vyrábí se i bezkofeinová varianta. Často chutná velmi podobně, jako opravdová káva. Jak se vyrábí?

Káva se namáčí do horké vody, kde se odplaví kofein. Ten, se z tohoto roztoku odstraní pomocí filtrů s aktivním uhlíkem. Kávové boby se následně opět namáčejí do roztoku, aby natáhly aroma a chuť. Kávová zrna se poté suší a posílají do pražírny.

Strom kávovník má mnoho druhů. Mezi nejoblíbenější a nejčastější patří kávovník robusta a kávovník arabika. A jak se z této rostliny získá káva? Na kávovníku vyrostou plody, ty se dají pro představu přirovnat ke tvrdé třešni. Uvnitř tohoto plodu nalezneme dvě proti sobě položená semena, jimiž jsou zelená kávová zrna. Ta se pak drtí a praží.