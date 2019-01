Cvikov - Nepříjemný zážitek čekal na návštěvníky festivalu Plechovka Fest, který se tento víkend odehrával ve Cvikově. Anonym nahlásil, že na louce, kde se festival koná, se nachází bomba. Příznivci popové i rockové hudby museli opustit areál asi na půl hodiny.

„Telefonát jsme obdrželi v sobotu v podvečer. Anonym sdělil, že se v místě festivalu nachází nástražný výbušný systém. Účastníky festivalu jsme proto vykázali do bezpečného prostoru a prohledali místo,“ informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.



Policie však žádnou výbušninu nenašla. Po zhruba půl hodině se podařilo festival obnovit a lidé se mohli vrátit do areálu.



Festival Plechovka Fest se odehrával na louce za Cvikovem a letos pojmul až čtyři tisíce návštěvníků. Na pódiu se vystřídali interpreti zvučných jmen jako jsou David Koller, Mandrage, No Name, Kristína, Leona Machálková, ale také zástupce tvrdší muziky, jako je skupina Traktor, De Bill Heads či UDG.