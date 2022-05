„Vyšetřování pěti obviněných probíhá na svobodě. Zkušebním komisařům jsou mimo jiné kladeny za vinu zvlášť závažné zločiny zneužití pravomoci úřední osoby a zločiny přijetí úplatku. Provozovatelům a jednatelům autoškol pak bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby a zločinu přijetí úplatku ve formě pomoci definované trestním zákoníkem,“ uvedl mluvčí policie Vojtěch Robovský.

V době, kdy byla pětice obviněných zadržena a vyslýchána, ještě policisté v utajení čekali u obou autoškol i u úřadu, zda se neobjeví nějaký z úplatkářů, který si papíry zaplatil a chytí ho při činu doslova za ruku. Také v těchto dnech hledají další výtečníky, kterým nevadilo zkorumpovat komisaře i majitele autoškoly a řidičák si namísto testů zaplatit.

Autoškoly zapletené do kšeftů s řidičáky ruší zkoušky. Policie dál sbírá důkazy

Lidem, jimž policie prokáže, že si za oprávnění řídit auto zaplatili, aniž by prošli řádným výcvikem a zkouškou, hrozí rovněž stíhání, a to za nepřímé úplatkářství. Tato skutečnost je více než pravděpodobná, neboť kriminalistům by mohly být nápomocné odposlechy či kamerové záznamy, které se jim při sledování skupiny podvádějících komisařů a majitelů autoškol povedlo natočit.

Důkazy zajištěné policií v autoškolách i na úřadě u zkušebních komisařů.Zdroj: Policie ČR„Kdybychom došli ke konkrétním osobám, jimž by se tento čin prokázal, obrátili bychom se s žádostí o spolupráci na příslušné úřady, aby s nimi zahájili řízení o odebrání neoprávněně získaných řidičských průkazů,“ doplnil policejní mluvčí. Jak dlouho se vyšetřování potáhne, ovšem nechtěl předjímat, trvat může několik týdnů i měsíců.

Jablonecká autoškola Čičmanec nyní funguje v normálním provozu. Licenci jí může odebrat oprávněný městský úřad, v tomto případě v Tanvaldu, který k tomu ale zatím nemá důvody, neboť by musel dostat podnět od policie. Deníku to potvrdil tajemník tanvaldské radnice Richard Seidel.

Policie zadržela majitele autoškol a zkušební komisaře. Podváděli se zkouškami

Oslovení lidé, kteří absolvovali tuto autoškolu, si žádných protiprávních praktik nevšimli. „Není to tak dlouho, co jsem autoškolu u Čičmance dělala a spousta mých kamarádů i dříve, a celkem nás to překvapilo. Bylo to vždycky v pohodě, úplně normálně, jak se má. Měli jsme jízdy, výuku i zkoušky s komisařem. Nikdo nám nenabízel nic za nějaký úplatek,“ okomentovala Jablonečanka Dana Hertlová.

Podle informací, které se šíří Tanvaldskem, se při páchání podvodů měla pětice obviněných zaměřovat zejména na vietnamskou komunitu. „Museli sem jezdit Vietnamci snad z celé republiky, tady to bylo veřejným tajemstvím, viděl to snad každý,“ potvrdil jeden z místních. Autoškoly si dokonce zajistily i vietnamského komisaře, který prošel řádnými zkouškami a prováděl svoji práci s platným oprávněním. Zřejmě tak chtěly být „klientům“ blíže a mít po ruce člověka, s nímž se snáz domluví v rodném jazyce.