Liberecký kraj - Tři dny, tři případy, 2 518 tablet pseudoefedrinu. To je vizitka Celní správy na severu Čech.

Během tří dnů odhalili celníci na severu Čech hned tři případy přepravování léků s obsahem pseudoefedrinu z Polska a zajistili celkem 2 518 tablet.

V pátek kolem třetí hodiny odpolední zastavila mobilní hlídka libereckých celníků v příhraničí ke kontrole vozidlo BMW registrační značky Ústeckého kraje, jehož posádku tvořili dva muži ve věku jednadvacet a dvaadvacet let. Oba členové posádky svorně na otázku, zda převáží nějaké zboží, odpověděli: „nic nevezeme.“ Nebyla to pravda. Jejich výpověď brzy celníci vyvrátili, když přistoupili ke kontrole vozidla. V palubní desce (v průduších ventilace) odhalili v igelitovém sáčku vyloupané tablety léku Cirrus. Jednalo se o celkem 838 kusů tablet, z nichž v každé je obsaženo 120 miligramů pseudoefedrinu zneužívaného k výrobě pervitinu.



O hodinu později už hlídka mobilního dohledu zastavovala ke kontrole vozidlo Škoda Felicie, řízené třicetiletým mužem z Prahy. Celníci ve vozidle odhalili 72 krabiček, tedy 864 tablet léku Sudafed. Krabičky s lékem se nacházely v batohu ležícím na podlaze před sedadlem spolujezdce.

V minulém týdnu se léky k výrobě pervitinu pokoušeli převézt i dva muži ve věku pětadvacet a devětadvacet let z Děčínska. Vozidlo Renaultu 19 registrační značky Ústeckého kraje zastavila hlídka při běžné celní kontrole ve středu v podvečer na Frýdlantsku. I oni prý nic nevezli. Celníci lék s vyraženým názvem Sudafed odhalili v igelitové tašce pod sedadlem řidiče. Celkem se jednalo o 816 tablet v platech bez krabičky. Zprvu sice oba tvrdili, že o tašce ani jejím obsahu jim není nic známo, nakonec se ale spolujezdec doznal. Léky zakoupil v Polsku za rovných sedm tisíc korun. Jejich výdělek by byl při prodeji mnohonásobně větší.

Za trestný čin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí zúčastněným trest odnětí svobody v délce jednoho až pěti let nebo peněžitý trest.

Celníci na severu Čech si tak letos připsali již pět úspěšných záchytů léků s pseudoefedrinem hojně zneužívaných k výrobě pervitinu. V loňském roce se podařilo odhalit osmadvacet případů, při nichž celníci zajistili více než 70 tisíc tablet. Léky byly přepravovány v krabičkách, blistrech, v některých případech i vyloupané a ve vozidlech důmyslně ukryté, stejně jako nyní.