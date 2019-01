Celníci si mohou udělat další zářez. Minulý týden se liberecké Celní správě podařilo zajistit jak zásilku léků obsahujících pseudoefedrin, tak lehké topné oleje ze zahraničí. Mladíci převáželi přes dva tisíce tablet obsahujících pseudoefedrin. Jiní zase dováželi lehké topné oleje

Sudafed. | Foto: Celní správa

V pátek liberečtí celníci odhalili zásilku více jak dvou tisíc tablet léků s obsahem pseudoefedrinu. Tu našli v odpoledních hodinách ve vozidle u dvou mladíků cestujících z Polska.

„Při kontrolní činnosti v příhraničí na silnici I/35, zastavila mobilní hlídka celníků ke kontrole vozidlo Seat s registrační značkou Ústeckého kraje. Dva mladíci z Mostecka ve věku dvaadvacet a sedmadvacet let prohlásili, že nepřeváží žádný alkohol, cigarety ani jiné zboží. Při fyzické prohlídce vozidla však celníci našli pod koženou bundou ležící na zadní sedačce igelitovou tašku a v ní 2 127 vyloupaných tablet léku Claritine Activ. V každé tabletě je obsaženo 120 miligramů pseudoefedrinu, zneužívaného k výrobě pervitinu. K tašce se přihlásil spolujezdec. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy případ převzala Celní protidrogová jednotka Generálního ředitelství cel,“ vysvětlil Jiří Nejedlý, tiskový mluvčí Celní správy.

Pokud se mladíkům podaří prokázat vinu, hrozí jim peněžitý trest nebo v horším případě trest odnětí svobody až na pět let.

Lehké topné oleje

Ve čtvrtek, o den dříve než v předchozím případě, kontrolovala hlídka na stejné silnici taktéž v příhraničí Audi s libereckou registrační značkou, řízenou osmadvacetiletým mužem. Muž využil úložný prostor auta do posledního centimetru. V něm totiž převážel v plastových barelech větší množství lehkých topných olejů, konkrétně 352 litrů. To je množství přesahující osobní spotřebu. „Celníci po muži požadovali doklady, které by prokazovaly režim, v jakém jsou vybrané výrobky dopravovány, nebo doklady, které by prokazovaly jejich řádné zdanění. Muž předložil pouze pokladní doklad vystavený německým prodejcem a prohlásil, že žádné jiné doklady u sebe nemá a neví, v jakém režimu tyto vybrané výrobky dopravuje,“ vysvětli opět Jiří Nejedlý. Celníci nyní mají podezření na nezákonné jednání. Zboží zajistili a z deklarovaného topného oleje odebrali vzorek.

Méně je někdy více

V posledních měsících Celní správa zaznamenala trend dovozu vybraných výrobků z příhraničních oblastí. Jde hlavně o Německo a Polsko. Množí se případy přepravy vybraných výrobků v nádobách s obsahem tisíc litrů a více.

„Chceme tímto upozornit veřejnost, že v rámci Evropské unie je možné do České republiky přivézt bez dokladu o zdanění jen palivo, které máte v pevné nádrži automobilu a maximálně jen dalších dvacet litrů pohonných hmot v kanystru,“ dodal závěrem Jiří Nejedlý.

Může se stát, že pokud celníci zastaví automobil a zjistí, že je vezeno větší množství paliva bez dokladu o zdanění, zboží zabaví a vyzvou majitele, aby tento doklad o zaplacení daně do stanoveného termínu dodal. Pokud tak neučiní, palivo propadne ve prospěch státu a majitel bude povinen spotřební daň doplatit. Stejným postupům a sankcím se vystavuje i ten, kdo nakoupí vybrané výrobky od podloudných překupníků a je při jejich přepravě celníky přistižen.

Může se tak stát, že občan v dobré víře sice nakoupí levnější palivo, ale nakonec ho vyjde mnohem dráž.