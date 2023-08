Od letošního ledna do července se povedený, mužský trojlístek vloupával do objektů na Jablonecku. Tomu je konec. Kriminalisté je zadrželi přímo při činu.

Sérii vloupání objasnili kriminalisté z Jablonce nad Nisou. | Foto: Policie ČR

Od začátku roku se muži ve věku 47, 52 a 54let vloupali do několika rodinných domů, chat, garáže a veterinární ordinace. „Nejčastěji se do objektů dostávali po vypáčení oken nebo po rozbití jejich skleněné výplně. Překážkou pro ně nebylo ani okno ve vyšším patře domu. Někdy si „vypůjčili“ žebříky nalezené na zahradě poškozených, rozbili skleněnou výplň okna a prošli si vnitřní prostory objektů,“ řekla tisková mluvčí policie Klára Jeníčková. Poté pachatelé brali cokoliv, co se jim hodilo, hudební nástroje, sportovní oblečení, boty, motorkářské vybavení, i vodítko pro psa.

Nejstarší muž a jeho 52letý komplic se vloupali také do veterinární ordinace. Odtud odcizili finanční hotovost. „Mělo jít o kompenzaci peněz, které při léčení svého psa jeden z nich na veterině v minulosti zaplatil. Ovšem částka na poškození oken veterinární ordinace byla vyšší, než ta, kterou si z místa odnesli,“ dodala Jeníčková. Během jejich poslední červencové akce byli výtečníci přistiženi přímo při činu. Zásluhu na tom mají občané, kteří na ně upozornili. „Na místě činu je zadrželi strážníci městské policie a dvojici nám předali k dalším úkonům. Vyšetřovatel Územního odboru policie České republiky v Jablonci zahájil jejich trestní stíhání 8. srpna,“ vysvětlila mluvčí policie.

Ženy týraly v Jablonci kočky, teď došlo i na babičku

Nejmladší z trojlístku pachatelů se zodpovídá z krádeže vloupáním a z porušování domovní svobody, také ve formě spolupachatelství. 52letý muž je obviněn z přečinu krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí ve formě spolupachatelství. „Kromě toho se zodpovídá i z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože za účelem páchání trestné činnosti řídil vozidlo i přesto, že má platný zákaz řízení,“ doplnila Jeníčková. Poslední z trojice, 54letý muž, si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin krádeže vloupáním a to dílem ve stádiu pokusu a dílem skutkem dokonaným, dále pro porušování domovní svobody a poškození cizí věci rovněž formou spolupachatelství.

Všichni obvinění již byli za majetkovou trestnou činnost v minulosti soudem pravomocně odsouzeni. V různých sestavách toho spolu nakradli za 109 350 korun a přitom poničili majetek za 38 906 korun.