Chuť na sladké byla silnější. Čokoládový fantom znovu úřadoval v Jablonci

Zažil to už asi každý. Když člověka takzvaně honí mlsná, bývá to k zbláznění. Pokud není po ruce sladká tyčinka nebo čokoláda, máme pocit, že bychom snad byli schopni dobrotu i ukrást. Většinou se ale k takovému kroku neuchýlíme. Ne tak 29letý muž, který své chutě ukojil v jednom obchodě v Jablonci. A nebylo to poprvé.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock