Soud v pátek vyslechl bývalého elitního policistu Josefa Mareše, který se dostavil osobně. On měl jako první dostat od svých informátorů echo o Bartákově plánu a dát dál vědět do věznice a následně policii. „Informaci jsem dostal z kriminálního prostředí a nejprve jsem považoval za dobré, když jsem dostal informaci o to tom, že se plánuje trojnásobná vražda, informovat věznici. Ověřoval jsem si taky, jestli pan Levko není nějaký pohádkář,“ uvedl před soudem tehdejší kriminalista Mareš. Na podrobnosti toho, s kým a kde se přesně setkal, si už nevzpomínal.

Kauza Barták pokračuje. Svědek u soudu do případu nevnesl moc světla

Před soudem vypovídal i Milan Rosenbaum, on-line z věznice v Brně. On měl, podle tvrzení obhajoby, domluvit celou věc s Levkem a nastražit to na Bartáka.

Ani Rosenbaum, který si odpykává trest za nelegální odposlechy, si na celou řadu věcí nevzpomínal. „Řešil jsme v té době tolik věcí, já fakt nevím, co bylo před devíti lety,“ opakoval několikrát při výpovědi Rosenbaum. Tvrdil také, že za ním jezdili policisté z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), nabízeli mu spolupráci a chtěli, abych vypovídal na kriminalistu Mareše v souvislosti s případem Bartáka. Podrobnosti ale sdělit nedokázal. „Za mnou jezdilo hodně lidí. Přesně si to nepamatuji, záznam na to musí být. Tenkrát mě přivezli do Rýnovic ze Sedla a nabízeli mi, jestli tam nechci zůstat výměnou za vypovídání. Mělo to mít spojitost s Bartákem. Ale odmítl jsem to a nevyužil jsem to,“ tvrdil Rosenbaum před soudem.

Lékař Barták viněný z přípravy vražd opět u soudu. Snad to brzy skončí, řekl

Na dotaz soudkyně Evy Drahotové, jestli neví, proč by něco takového chtěli udělat a zda proti němu oni něco měli, Rosenbaum odpověděl: „Chtěli po mně, abych něco vypověděl ohledně tohohle případu. Ale mně automaticky stoplo, abych vypovídal křivě o něčem, o čem nic nevím.“

I na základě této výpovědi si obžalovaný Jaroslav Barták na příští jednání vyžádal spisy GIBS a státního zastupitelství. „Chtěl bych cédéčka s odposlechy z akce Ovar ve věci Rosenbauma a cédéčka akce Tablet, aby byly rozklíčované odposlechy,“ vyžádal si u soudu Barták. Podle něj díky nim vyjde najevo, že Levko a Rosenbaum na něj vše nachystali. „Odposlechy by měly ukázat, že vymysleli celou tu akci na mě, ten záznam přes hodinky. Že to bylo již dříve naplánováno. Ukáže se, že to bylo všechno proti mně připraveno,“ vysvětlil Barták.

Barták dostal u libereckého soudu dalších osm let. Nařkl soudkyni z podjatosti

Před soudní senát předstoupil také znalec, který zkoumal hodnověrnost záznamů ze špionážních hodinek a jejich technické parametry. Avšak nepotvrdil, zda a případně jak nebo kdy by mohly být záznamy manipulovány či upraveny, ani se nepovedlo zjistit, kde záznamy vznikly.

Krajský soud v Liberci se zabýval tímto případem už několikrát. První verdikt v podobě vězení v délce 18 let zrušil Vrchní soud. Podruhé soud Bartákovi uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí ho krajský soud potrestal 8 lety vězení, což Vrchní soud změnil na 6 let a Nejvyšší soud verdikt opět zrušil.

Jaroslav Barták si mimo jiné odpykává dvanáctiletý trest odnětí svobody za sexuální obtěžování asistentek. Trest by mu měl vypršet příští rok. Barták podle verdiktu vyžadoval po svých asistentkách sex jako součást práce. Trestná činnost se odehrávala v letech 2006 až 2011.