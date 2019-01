Jablonec n. N. - /VIDEO/ Drogy se snaží propašovat důmyslně, na cestě k vězňům ale stojí psí čumák. Mezi zdatné členy Vězeňské stráže patří osmnáct čtyřnohých pomocníků. Jejich psí pracovní kariéra se počítá jen na několik let.

Získat nějakou drogu. To je touha řady odsouzených ve Věznici Rýnovice. Jejich příbuzní a známí jsou stále vynalézavější. Psychotropní látky ukrývají stále důmyslněji.

„Čerstvý nález se podařil speciálně cvičenému psu. Látka byla ukryta ve fixech, které v balíku posílali odsouzenému příbuzní,“ uvedla mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová. Odborníci rozborem zjistili, že jde o marihuanu.

S psovody Vězeňské stráže pracuje osmnáct psů. Mezi nimi jsou specialisté na vyhledávání drog a psychotropních látek a psi se všeobecným výcvikem. Ti drogy nehledají, ale jsou připraveni zadržet utíkajícího či útočícího pachatele. Umí vystopovat jeho cestu útěku v terénu či jej najít schovaného v objektu. „Při eskortování vězně sami o sobě budí psi velký respekt, což má psychologický dopad,“ poznamenala Králová.

Kdo by se domníval, že mezi psi jsou samí němečtí ovčáci, byl by na omylu. „My jsme taková výjimečná věznice. Už taky tolik nejsou. Máme belgické ovčáky,“ vysvětlil Jaroslav Mlčák, inspektor psovod Věznice Rýnovice. „Belgičané“ jsou sice subtilnější a lehčí proti vlčákům, ale jsou podstatně živější a mají větší výdrž do práce. „Plemeno zatím není přešlechtěné, takže jsou psi i zdravější,“ poznamenal Mlčák.

Mezi specialisty na vyhledávání drog mají například i labradorku. Původně ji cvičili na výbušniny. „U nálezu si proto jen klidně lehne a ani nezaštěká, jako to dělají ostatní,“ vysvětlil psovod specialista Vlastimil Cenkl.