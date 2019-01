Jablonec n. N. – Jeden řidič divoce ujížděl policistům, druhý naboural pět aut a zmizel. Oba během několika málo hodin v tom samém voze.

Bylo úterý, deset minut před čtvrtou odpoledne, když policisté v Novoveské ulici v Jablonci namátkově stavěli projíždějící Peugeot 309. Starší řidič nejprve zastavil, ale pak začal zběsile ujíždět. A odstartoval honičku. Policistům se dařilo sledovat ho až do Jitřní ulice, kde vyskočil z auta a utíkal pryč. Ale neměl šanci. Zřejmě i kvůli téměř jednomu promile alkoholu, který mu koloval v krvi.

Šlo o dvaapadesáti­letého muže z Maršovic, který má od začátku února vydaný zákaz řízení. Vůz, ve kterém jel, má navíc od loňského srpna propadlou technickou kontrolu,“ konstatovala mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

Muž z Maršovic, podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí byl druhý den předvolán k podání vysvětlení a pak propuštěn.

Byla by to pro policisty vcelku běžná věc, kdyby to ovšem ten den bylo naposledy, co se s Peugeotem 309 potkali.

Stále bylo úterý, dvanáct minut do půlnoci, když se stejným autem někdo couval ulicí Jitřní směrem ke Skelné. Bohužel si nedržel dostatečný boční odstup od zaparkovaných aut a postupně hned pět jich naboural.

Pohled na poškrábaný lak a promáčknuté plechy vozů značek Opel Cadett, Škoda Favorit, Citroën Berlingo a Renault Clio asi nešikovnému řidiči neudělal dobře, a tak rychle zmizel. Na autech zanechal škodu za 35 tisíc korun. „Žádáme případné svědky této události, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci k řidiči vozidla, aby zavolali na telefon 974 474 250 nebo na linku 158,“ poznamenala Ludmila Knopová.