Ahoj, jak se máš? Tato nevinná otázka odstartovala virtuální vztah 40leté ženy z Jablonecka s falešným námořním inženýrem z Kalifornie, za kterého se vydávali najatí zaměstnanci mezinárodně organizované skupiny podvodníků. Z důvěřivé ženy nakonec vylákali 1 200 000 korun.

Podvodná skupina zneužívá důvěřivosti osaměle žijících žen a generuje obrovské finanční zisky. I v tomto případě jejich oběť přes komunikační aplikaci Messenger oslovil atraktivní, charismaticky vyhlížející muž, slovo dalo slovo a začali si spolu psát i přes další aplikace.

„Zpočátku přátelská komunikace se brzy změnila na mileneckou a v plánování společné budoucnosti. Cesta k ní se ale začala různě komplikovat. Muž měl být vdovec s dcerkou studující základní školu v Anglii, tam údajně holčička utrpěla úraz hlavy a v průběhu vyšetření jejího zranění v nemocnici prý vyšlo najevo, že má v hlavě nádor, který musí lékaři neprodleně odoperovat,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podvodník ženě tvrdil, že v Anglii jeho dcera jako občanka USA bude platit za operaci v hotovosti předem, a za tím účelem ji požádal, aby mu na ni půjčila peníze. Šlo o částku 5 800 eur. Dostal je. A nezůstalo jen u ní. Jen, co obdržel peníze na operaci, vymyslel si pro změnu vlastní zdravotní problémy, a to vážné zranění po fyzickém napadení, které si vyžádalo letecký transport do specializované nemocnice. Na ten si sama oznamovatelka musela půjčit v bance, jednalo se o 15 000 eur.

„Chtěl po ní i další peníze na to, aby se vyplatil od svého zaměstnavatele - německé námořní společnosti. Celkem z ní její charismatický inženýr vylákal částku 1 200 000 korun,“ dodala Baláková. Všechno na něj prasklo tehdy, kdy mu v Německu sháněla právníky a přitom zjistila, že hotel, ve kterém měl v Německu bydlet a ani jeho německý zaměstnavatel, neexistují. Teprve potom žena pochopila, že jí lhal. Z virtuálního románku s mužem, se kterým se nikdy nesetkala, jí zbyl kromě zlomeného srdce i dluh, který bude s úroky hodně dlouho splácet.

Její osobní zkušenost by mohla alespoň posloužit jako poučení pro všechny nezadané ženy, které v budoucnu osloví na sociálních sítích krasavec s komplikovaným životním příběhem a jejich společnou lásku bude podmiňovat zasíláním peněz na jeho účet. „Takovou konverzaci okamžitě ukončete a peníze mu neposílejte,“ upozorňuje mluvčí.

Případem se zabývá služba kriminální policie a vyšetřování jabloneckého územního odboru pro pro zločin podvodu, za který pachateli hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.