Vraždě ze dne 11. května 2022 předcházela potyčka otce a syna v Liberecké ulici v Jablonci nad Nisou. Hádali se, starší muž svého syna údajně škrtil. Lidé z okolí na místo přivolali strážníky, kteří ještě oba muže od sebe odháněli. Starší z nich pak odešel do ulice Budovatelů na zastávku, kde ho mladší dostihl.

Následovala další potyčka, při které mladý Žiga vytáhl z kapsy nůž a neozbrojeného otce bodl do hrudi. Jeho rána byla natolik přesná, že se trefil rovnou do srdce. Otci prý sám okamžitě volal záchranku a snažil se zabránit krvácení. Jeho otec však po příjezdu do nemocnice zemřel.

Přečtěte si celé jednání z libereckého krajského soudu:

„Poškozený a obžalovaný si nerozuměli. Je pravda, že poškozený byl na obžalovaného agresivní, ale obžalovaný zjevně pomstychtivě vytáhl nůž, běžel na poškozeného a v afektu ho prostě bodnul. Neshledali jsme důvody pro korekci trestu," shrnul předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.