Jablonečtí strážníci zadrželi tento týden dva zloděje, kteří se vloupali do rodinného domu v Revoluční ulici. Nijak jim nevadilo, že nebyl prázdný.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Muže, který v domě spal, probudilo počínaní zlodějů v úterý krátce po šesté hodině ranní. Přivolal hlídku městských strážníků, kteří byli na místě za dvě minuty, a na půdě domu skutečně našli dva muže. U sebe měli dva batohy plné věcí připravených k odcizení.

Strážníci ihned přivolali policisty, kteří místo činu zajistili a vše zadokumentovali. „Podezřelí ve věku 34 a 41 let byli umístěni do policejní cely. V rámci provedených úkonů v trestním řízení jsme zjistili, že podezřelí do objektu vnikli násilím vraty do přilehlé garáže, ze které měli již volný přístup do celého domu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Domem dvojice nezvaných návštěvníků prošla až na půdu, kde si k odcizení připravili různé věci v celkové hodnotě 15 600 korun. Šlo mimo jiné o obráběcí nástroje, sadu odznaků a skleněné ozdoby. Lup chtěli následně zpeněžit.

Dvojice pachatelů se bude zodpovídat z krádeže a porušování domovní svobody policisté, za což jim hrozí v případě odsouzení až tři roky za mřížemi.

Zdroj: Sedlák Jan