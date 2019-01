Liberec – Krajský soud v Liberci se v pátek znovu zabýval odročeným líčením s Romanem Kafkou, který měl před čtyřmi lety předávkovat mladou ženu pervitinem. Ta nakonec na následky velkého množství podané drogy zemřela.

Liberecký okresní a krajský soud. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jan Škvára

U soudu vypovídala například zasahující lékařka, či muž, který si u Kafky kupoval pervitin. Líčení bylo poté odročeno na červen, protože se nedostavil jeden svědek. Další svědkyni se soudu zatím nepodařilo sehnat.

Kafka se u soudu brání tím, že mrtvé dívce chtěl pomoci. „Je mi opravdu velice líto, co se té dívce stalo, ale já jí žádné drogy nikdy nedal,“ říkal a otáčel se přitom na její matku. Jak to chodilo při kupování pervitinu u Kafky v bytě, vypovídal jeden ze svědků.

„Chodil jsem k němu domů. Pervitin měl ve skleničce. Mohlo tam být tak dvacet gramů. Odměřil mi na váze množství, jaké jsem chtěl, a já šel,“ uvedl mladý muž. Po dotazech soudkyně se rozpovídal i o tom, jak se pervitin bere. Předsedkyni senátu zajímalo především to, zda se může pervitin vypít po rozmíchání ve vodě. „To se určitě dá, ale je to strašně hořké, navíc ty účinky přijdou až za dlouhou dobu,“ odpověděl muž.

Podle výpovědí dalších svědků totiž Kafka ženám míchal právě takové pervitinové „koktejly“, díky kterým měly být povolnější. „To je nesmysl, z vlastní zkušenosti vím, že je to odporné a nedá se to vůbec pít,“ bránil se obžalovaný.

Muž, který ke Kafkovi chodil pro pervitin také řekl, že se u něj droga neaplikovala nitrožilně. „Neměl rád jehly,“ okomentoval to. „Svědka jsem nikdy neviděl. Ke mně domů nechodil,“ řekl na to Kafka, ale svědek mu to vrátil. „To je tím, že jsem vypadal úplně jinak. Bral jsem drogy, měl jsem dlouhé vlasy a asi o čtyřicet kilo méně,“ glosoval muž, který podle vlastních slov necelý rok drogy nebere.

Kafka je souzen za distribuci drog několika lidem. Podle obžaloby dal mladé narkomance pervitin, který jí způsobil smrt, v lednu roku 2007. Ženu tehdy vezl autem z Jablonce nad Nisou do sousedního Liberce a i když jí začalo být zle, neposkytl jí pomoc a jen ji předal své známé. Ta k ženě sice zdravotníky zavolala, zachránit ji ale nemohli.

Žena, k níž Kafka narkomanku přivezl, svědčit odmítla. Až jej propustí, chce s ním prý žít a cítí se prý jako jemu blízká osoba. To soud nakonec uznal, protože žena Kafku ve vazbě pravidelně navštěvuje. Mladá žena, která si zřejmě vydělávala i prostitucí, před tím měla s Kafkou strávit nějaký čas v jeho jabloneckém bytě. Tvrzení, že jí drogu poskytl jako odměnu za sexuální služby, obžalovaný odmítá.