Všichni tři se zodpovídají z údajného zabíjení velkých kočkovitých šelem a nelegálního obchodu s nimi. Tentokrát ale už soud o obchodníkovi věděl.

„Xuan Vu Le byl dohledán a převzal doručení. Líčení se nechtěl zúčastnit, ale místo něj zde byl jeho obhájce. Při zahájení procesu byl vyloučen z projednávání, nicméně tím, že byl nalezen, je líčení opět vedeno se všemi třemi obžalovanými současně,“ vysvětlil státní zástupce Michael Dostál.

Podle něj je zřejmé, že kauza bude časově hodně náročná a jen tak neskončí. „Jsme teprve na začátku dokazování, ty hlavní důkazy jako sledování osob a věcí budou při dalších hlavních líčeních,“ řekl Dostál.

SNÍMKY MRŠIN

Před soudem se včera řešily fotografie z Berouskova mobilu dokumentující mrtvé šelmy, s nimiž se podle obžaloby zacházelo protizákonně. Podle Berouska nešlo o zvířata z divočiny, ale z cirkusových a soukromých chovů. A tím pádem se na ně vztahují jiná pravidla a paragrafy.

„Tygři, co vlastním, nejsou zvířata z volné přírody, to jsou všechno kříženci a bastardi. Mně je 68 let a od padesáti let, co dělám šelmy, se mi nedostal do ruky tygr nebo lev, který by byl z volné přírody,“ tvrdil Berousek. Prohlásil, že na fotografiích jsou jen uhynulá, roztrhaná zvířata a že jet do Indie pro tygry si mohla dovolit pouze zoologická zahrada, protože všechny ZOO jsou dotované.

„Já s celým zvířetem mohl nakládat, mám pro to výjimku, bylo u mě narozené, bylo z mého chovu a když zvíře uhyne, mám výjimku, tak můžu tu kůži, ten orgán z něj použít. Když se použít nedá, dám tělo do kafilérie,“ popsal Berousek. Státní zástupce tento argument odmítl „Zákon nerozlišuje, jestli jde o čistý druh ze živé přírody, nebo o několikanásobného křížence ze zajetí. Prostě ten zákon chrání tygra jako takového, jako celek, je jedno, zda je žlutý, bílý, sumaterský, sibiřský, usurijský,“ uvedl Michael Dostál.

Veterinární lékař a soudní znalec Jiří Dousek obšírně popisoval platná pravidla a stav ustájení šelem u Berousků, v době po zásahu celníků, inspektorů životního prostředí a policistů. Je názoru, že pro cirkusová vystoupení není důležité, z jakého poddruhu šelmy jsou.

„Pro cirkusová zvířata vyhláška přesně stanovuje, co si chovatel vůči nim může dovolit, ale také jak velký mají mít prostor. U zájmových chovů šelem už jde jen o doporučení,“ řekl Dousek. Jak shrnul, během prohlídky, kdy ale neměl možnost šelmy identifikovat nebo klinicky vyšetřit, v zásadě nezjistil poruchy zdravotního stavu ani příznaky týrání zvířat. „Měla jen povrchová poranění, například škrábance drápem,“ uvedl znalec.

Obžalovaný Hrozínek nadále zůstává jako jediný ve vazbě. „Nechápu, že se věc řeší v trestním řízení,“ prohlásil. A také si znovu stěžoval na podjatost dozorujícího státního zástupce Dostála. Ten se proti nařčení ohradil. „Nejsem podjatý, nadřízený orgán to zkontroloval a dal mi za pravdu,“ reagoval.

Hlavní líčení je naplánované i na středu. Soudkyně Lucie Homolková avizovala i odročení na březen. Obžalovaným hrozí až pět let vězení.