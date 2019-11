„Vendula se mnou pracovala a byli jsme si blízcí. Její ztráta je pro mě nepochopitelná a cítím ji jako velmi osobní věc,“ svěřil se Deníku Vláďa. Matku desetiletého syna znal i Miroslav, kterému je z celé události velmi smutno. „Jsem v kontaktu s rodinou a celá situace je pro všechny nesmírně čerstvá a bolestivá. Nezlobte se, ale nechci to více komentovat,“ sdělil Miroslav. Soustrast pozůstalým a hněv nad vrahem sdělují další lidé v komentářích na sociální síti. Jako například člověk používající jméno profilu Malej Dolly: „Vendy, nikdy na tebe nezapomenu. Udělal bych všechno mít moc tomu zabránit. Nemůžu věřit tomu, že se to opravdu stalo. Bolí to a rozhodně ne málo,“ napsal.

U vchodu do panelového domu na malém sídlišti v českolipské čtvrti Kopeček, kde se tragédie odehrála, lidé kladou květiny a svíčky. Podle tvrzení některých lidí se zločin nestal jen tak náhodou a mladá žena měla čelit útokům a výhrůžkám Davida F. opakovaně. „Myslím, že kdyby policie něco udělala, když to hlásila poprvé, nemuselo by to dopadnout takto. Taky jsem si to zažila a dokud se opravdu něco nestane, nikdo s tím nic nedělá. Pak už je ale pozdě, život holce nikdo nevrátí,“ soudila na Facebooku Romana Hanzlová.

Jak pokračovala, domácí násilí si zažila kdysi sama, s tím rozdílem, že měla štěstí a agresor dal časem pokoj. „Opakovaně jsem volala policii a i oni sami mi řekli, že mu nemůžou nic udělat, vlastně ho jen pokárali a vykázali.“

K debatě se názorem přidal i Levis Akita: „Když policie přijede, většina obětí je na straně agresora, hledá chybu u sebe a jednání agresora omlouvá.“ Podle názoru Daniela Koláře je lokalita kolem panelových domů na Kopečku nebezpečná. „Dost možná by pomohlo, kdyby se město začalo zajímat více o sídliště na Kopečku. A začalo sem posílat častěji hlídky,“ mínil Kolář.

Proti spekulacím o nečinnosti policistů v tomto konkrétním případě se ohradila policejní mluvčí Ivana Baláková, která konstatovala, že 28letá žena sama za sebe nikdy policisty na pomoc nevolala. „Domácí násilí jsme v té domácnosti neřešili, protože se na nás v té souvislosti nikdy neobrátila,“ prohlásila.

Podobně reagoval i zástupce ředitele městské policie v České Lípě Antonín Doležal. „Vedeme pečlivé záznamy a v tomto případě jsme je prověřili zpětně za čtyři roky. Nemáme žádný. Žádnou žádost, nic. Jen u osoby obviněného evidujeme dopravní přestupky na kole,“ uvedl Doležal.

Vraždu vyšetřují krajští kriminalisté a postup v případu dozoruje státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. „Obviněný na sebe a svůj zločin v den jeho spáchání upozornil a krátce na to ho policisté zadrželi. Jeho trestní stíhání zahájili po vyhodnocení všech zajištěných stop a provedeného šetření,“ zveřejnila v pátek mluvčí Policie ČR. Jak uvedla, pachateli hrozí až 18 let vězení.

Podle známých oběti a veřejně dostupných zdrojů byl obviněný Českolipan David F. příznivcem horských kol či omamných látek, na bývalou přítelkyni také stále hodně žárlil. „David byl kolega mého přítele, nikdy by to do něj neřekl. Ale zdání klame,“ přidala komentář Vendy Pospíšilová.