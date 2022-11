Podle soudkyně Gabriely Pudilové Oganesjan změnil své chování. Projevil sebereflexi, s excesy za hranou zákona přestal a dochází na terapii. Vedle toho se stará o rodinu, do které se mu nedávno narodil syn.

To Mikael Oganesjan v e-mailu určeném zastupitelům města Velké Hamry a policii navrhoval střelit starostu do hlavy. Mail dorazil i do schránky starosty města Jaroslava Najmana 24. března 2021. Dočetl se v něm, že Oganesjan je „zoufalý a zároveň namotivovaný starostovi za jeho činy strašlivě ublížit“.

Kulku do hlavy, navrhoval Mike Pán starostovi Velkých Hamrů. Má jít do vězení

Za kauzou z Velkých Hamrů, lze vystopovat dlouholeté tahanice o dodávky tepla ve městě. Město před lety rozhodlo od odpojení svých budov od centrálního zásobování, které provozovala nejprve společnost Golem, poté CZT Velké Hamry.

Lidé z vedení výše zmíněných společností napadali rozhodnutí radnice s tím, že město poškodí odběratele vysokými cenami a údajně nevýhodnou smlouvou se společností GasNet. Ta s městem podepsala smlouvu na dodávky tepla. Na své náklady vystavěla vedení plynu a několik plynových kotelen. Poprvé kopla firma do země v říjnu 2020. První plynová kotelna pak byla spuštěna na Základní škole Velké Hamry na začátku prosince 2021.

YouTuber jednatelem

Odpor proti plynofikaci zavál do Velkých Hamrů i Mikaela Oganesjana coby předsedu Spolku pro odhalování a medializaci korupce, na který se obrátili lidé z prostředí společností Golem a CZT Velké Hamry. Spolek na webu uplaceni.cz zveřejnil dva články o situaci s vytápěním ve Velkých Hamrech a pozvánku na jednání zastupitelstva města konaného 25. března 2021. E-mail s výhružným textem tedy dostal starosta Jaroslav Najman pouhý den před veřejným jednáním.

Na inkriminované jednání dohlíželi dokonce policisté. „Kvůli tomu, že jsme měli informace o tom, že na jednání přijede i kontroverzní podnikatel Mikael Oganesjan, jsem informoval policii, že se v případě incidentu ozvu, ale nečekal jsem, že tu budou již na začátku jednání,“ sdělil starosta Najman.

Oganesjan se od té doby s lidmi z CZT Velké Hamry sblížil, od 22. prosince 2021 je zapsán jako jednatel společnosti.

Problémy Velkých Hamrů? Tahanice kolem plynofikace, nevzhledné domy, osvětlení

Ohledně plynofikace bylo v letech 2020 a 2021 dle slov opozičního zastupitele a dřívějšího dodavatele tepla prostřednictvím centrálního zásobování (f. Golem) Petra Štrojsy podáno více než 30 trestních oznámení. Namátkou třeba ohledně pochybností kolem výběrového řízení na dodávky tepla, kam se přihlásila jediná společnost GasNet, nebo údajně nesprávně zpracovaných posudků.

Nedávno také začalo trestní stíhání v kauze Petra Štrojsy a jeho údajných pomluv a vyhrožování nejen směrem k vedení radnice.

Kompletní text výhružného mailu



„V rámci spolku, kde jsem předsedou (Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ) jsem začal prověřovat podivné skutečnosti, které se dějí v obci Velké Hamry.



Jsem zoufalý a zároveň namotivovaný starostovi za jeho činy strašlivě ublížit a donutit jej k sebereflexi. Jistě místního starostu někteří z Vás znají, neboť jsem se v ETŘ dozvěděl, že jste s tímto zmrdem (starostou Ing. Jaroslavem Najmanem) řešili aktivity mé osoby a spolku, kde jsem předsedou, které pojednávají o jeho protiprávním jednání a PODVODU V PŘÍMÉM PŘENOSU ve věci, kdy neznámý pachatel byl tak zoufalý ze situace, že příštích 15 let budou občané Velkých Hamrů dýchat sračky a platit dvojnásobek za teplo oproti aktuálnímu či minulému stavu. Tím neznámým pachatelem jsem byl já, požaduji nejpřísnější trest za své jednání.



V příloze Vám zasílám písemnosti, na základě kterých je třeba začít jednat a činit kroky vedoucí k zadržení pana Ing. Jaroslava Najmana a podání návrhu státnímu zástupci na vzetí této osoby do vazby z důvodu § 67 písm. b) a písm. c) zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád. V jiném případě jsem ochoten a schopen jej omezit na osobní svobodě sám a dobrovolně na čtvrtečním jednání zastupitelstva a předat Vám tuto závadovou osobu do péče.



V příloze jsou relevantní podklady k jednání, které aktuálně ve Velkých Hamrech probíhá, dovolím si zkopírovat citaci z jedné z přiložených písemností, na základě které jsem se rozhodl, že by si starosta zasloužil pohlavek.



Na závěr doplňuji, že jsem dnes volal do televizního pořadu, kde se věští a řekli mi tam, že starosta si na čtvrtečním zastupitelstvu vymyslí výmluvu, z jakého důvodu nebude moci na jednání zastupitelstva veřejnost.



K osobě Ing. Jaroslava Najmana bylo operativní činností zjištěno, že se jedná o alibistickou osobu, nevlastní zbrojní průkaz, není konfliktní, jediným problémem je jeho arogance a alibismus. Rovněž nám osoba z jeho blízkého okolí, kterou si s odkazem na stanovy spolku dovolím neuvádět, sdělila, že Ing. Jaroslav Najman společně se svou partnerkou bydlí v domě na pozemku, kde jsou i ostatní budovy, které představují tzv. černé stavby. Je tedy na místě, aby policie tyto budovy zadokumentovala, neboť kdyby viděl starosta mou osobu, volal by ihned 158 a OPĚT zatěžoval systém IZS a následně by zpracovatel měl využít jednu z možností:



1. Střelit starostu do hlavy.

2. Oznámit toto protiprávní jednání po vlastním šetření všem orgánům (Hasičský záchranný sbor, stavební úřad atp.)



V žádném případě neschvaluji žádný trestný čin. Závěrem se doznávám k tomu, že jsem psychopat. Bojuji za spravedlnost i přes skutečnost, že můj boj často končí trestním stíháním mé osoby. Ve svých 24 letech jsem byl již 5x trestně stíhán, ale rejstřík trestů mám čistý. V minulosti jsem já či spolek pomohl policii pravomocně objasnit majetkové a hospodářské trestné činy přesahující škody a újmy ve výši 250.000.000 Kč. Budu v této aktivitě nadále pokračovat a obec Velké Hamry změním k lepšímu, i když na věci nemám žádný vlastní zájem a štve mě, že je to takhle daleko, jinak bych tam jezdil za alibistickým starostou častěji.



Budu nadále pečlivě v rámci aktivit spolku studovat každý krok každého zastupitele za účelem případného potrestání každého účastníka tohoto kolosu. Vzhledem ke skutečnosti, že starosta podepsal smlouvu na 15 let PODVODŮ s dodávkou tepla bez vědomí zastupitelstva, předpokládám, že ostatní zastupitelé tento podvod nepodporují a tak prozatím není třeba tyto stíhat, avšak tuto skutečnost nevylučuji do budoucna.“