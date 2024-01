Několik ran schytal 39letý muž, kterého napadli dva mladíci v ulici SNP v Jablonci nad Nisou. Důvodem bylo napomenutí kvůli vykonávání malé potřeby, což si jeden z mladíků odbýval na schody u domu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

K incidentu došlo loni v prosinci. Tehdy krátce před jednadvacátou hodinou venčil 39letý muž se svým synem v ulici SNP psa.

„Tento muž ovšem během venčení spatřil to, jak starší z mladíků vykonává svoji malou potřebu na schody u domu, ve kterém bydlí. Mladík na jeho následné napomenutí reagoval tak, že se otočil a muže několika ranami do hlavy fyzicky napadl. To už k místu incidentů přišel druhý mladík, muže shodil na zem a též několika ranami do hlavy ho také napadl,“ popsala sled událostí policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Napadený muž utrpěl zranění, kvůli kterému je i po několika týdnech stále v pracovní neschopnosti.

Policisté z Jablonce nad Nisou tento týden sdělili dvěma mladíkům ve věku 19 a 20 let podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, kterých se dopustili ve spolupachatelství. V případě odsouzení jim hrozí a tříleté vězení.

Zdroj: Sedlák Jan