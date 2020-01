Jedenáct lidí skončilo v sobotu večer v nemocnici kvůli úniku plynu v motorestu v Jablonci nad Nisou. Jak sdělil mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev, jedna žena musela být převezena do hyperbarické komory do liberecké nemocnice.

Jablonecká nemocnice. | Foto: Deník/Martin Bergman

„Původně nás zavolali kvůli kolapsu. Hned po příjezdu ale našim posádkám začaly signalizovat čidla na vysoké CO, takže okamžitě upozornily další složky integrovaného záchranného systému,“ sdělil dále mluvčí. Nejprve záchranka odvezla do nemocnice čtyři lidi. Dalších sedm potenciálních pacientů dohledala policie a byli také převezeni do nemocnice na vyšetření. „Otrava oxidem uhelnatým se projevuje nevolností, slabostí, následně bezvědomím. V tomto případě byli všichni pacienti při vědomí,“ dodal Georgiev.