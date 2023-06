Muž v Jablonci kradl jako straka, skončil ve vazbě a hrozí mu tři roky ve vězení

Jedno běžné nedělní odpoledne stačilo 33letému muži v Jablonci na to, aby vyrazil do třech obchodů, kde ukradl věci za téměř 17 tisíc korun. Spravedlnosti ale neunikl. Nyní čeká v liberecké vazební věznici na to, jak dopadne soud.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň